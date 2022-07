1816/2022: Argentina es más riesgosa que un país en guerra

Para comprender la gravedad de la situación, el riesgo país de Rusia y Ucrania, dos países que están en guerra, están en los 2.779 puntos y los 3.921 puntos, respectivamente. Dato: para reconstruir Ucrania, su presidente, Volodymyr Zelensky, trazó una hora de ruta de 700.000 millones de euros. ¿Cómo comparar la Argentina con ese apocalipsis? Sin embargo, somos más riesgosos a la hora de invertir que un país que se encuentra en conflicto bélico. Y nadie se quiere hacer cargo: Cristina Fernández de Kirchner culpa a Martín Guzmán, quien se marchó culpando a la crisis interna de la coalición gobernante, el presidente Alberto Fernández afirma que es boicoteado por sus aliados y opositores, y estos dicen que no los miren a ellos... no hay tanques en las calles, no hay blindados enemigos en las esquinas ni sirenas de alerta de bombardeo o arribo de un misil pero 'el granero del mundo' se hunde, la 2da. o 3ra. mayor reserva de gas del planeta se diluye, una de las plataformas marítimas más ricas de la Tierra da pavor. ¿Qué nos pasa en el día del chocolate caliente y la visita a la Casa legendaria en Tucumán?