Víctima de la Scaloneta: Se retiró Raphaël Varane de Francia

"Cada vez que me ponía esa camiseta azul tan especial sentía un inmenso orgullo, el deber de darlo todo, de jugar con el corazón y de ganar cada vez que saltábamos al campo", señaló.

Lo he estado pensando durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional, sentenció el futbolista de 29 años Lo he estado pensando durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional, sentenció el futbolista de 29 años

Resultó sumamente llamativa la decisión comunicada por el zaguero central: no solo por su importancia dentro de un plantel plagado de estrellas, sino porque el nacido en Lille es un deportista joven y que podía dedicarle varios años más a su selección.

image.png El anuncio de Raphaël Varane en sus redes sociales. (Foto: Gentileza Tyc Sports).

Semanas atrás, Hugo Lloris, histórico arquero de 'les blues', había comunicado la misma decisión de apartarse del combinado europeo.

"Prefiero irme estando arriba que esperar a que baje el nivel, o haya demasiada competencia. También hay un motivo familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos", comunicó el golero.

En ese sentido, la renuncia de Lloris le daría, por decantación, mayor relevancia a Raphaël Varane, quien hubiera tenido el honor de colocarse la cinta de capitán con los suyos. Esa chance, con el anuncio, se cae.

En los medios del Viejo Continente se habla de que esta determinación estaría estrictamente relacionado con sus continuos problemas físicos y además por la 'fatiga psicológica' que le generaba cada partido con el conjunto francés. También detallan que el jugador quiere pasar más tiempo con su familia y concentrarse al cien por ciento en el Manchester United.

La carta de Raphaël Varane

"Representar a nuestro gran país durante una década fue uno de los mayores honores de mi vida. Cada vez que vestía esta casaca azul tan especial, sentía un orgullo inmenso. El deber de darlo todo, jugar con el corazón y ganar cada vez que entramos a la cancha. Lo estuve considerando durante varios meses y decidí que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional.

De niño, recuerdo seguir a Francia 98, a esta selección, a estos jugadores que nos hacían vivir emociones indescriptibles. Soñaba con hacer como nuestros héroes y, 20 años después, viví una de las mejores experiencias de mi vida, una que me enorgulleció mucho. Llevamos la Copa a casa!! Nunca lo olvidaré. Todavía siento cada una de las emociones que sentí ese día, 15 de julio de 2018. Fue uno de los momentos más grandes y memorables de mi vida.

Esta victoria que logramos juntos nunca hubiera sido posible sin el apoyo de Didier Deschamps, de cada uno de los miembros de la dirección y de nuestro staff durante estos años, de mis compañeros que defendieron nuestra camiseta en cada uno de nuestros partidos. Pero más importante aún, esta victoria no hubiera sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes a lo largo de este camino. Su entusiasmo, las celebraciones y los recuerdos de nuestro regreso a Francia quedarán grabados en mi mente para siempre. Incluso después de la derrota en la final del año pasado, ciertamente con una gran racha, nos recibieron como héroes cuando regresamos. A todos y cada uno de ustedes, mil veces ¡GRACIAS! Seguro que extrañaré estos momentos con ustedes, pero llegó el momento de que la nueva generación tome el relevo. Tenemos un grupo de jugadores jóvenes talentosos que están listos para hacerse cargo, que merecen una oportunidad y que te necesitan. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Raphaël".

