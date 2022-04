Twitter ardió con el relato de Gustavo López en Racing

Luego de ver y rever, Echavarría señaló -bien- el penal para Racing, que fue intercambiado por Edwin Cardona y su gol.

Aún así, Gustavo López -que fue designado para comentar el encuentro en Fox Sports Premium- nunca se vio convencido del fallo del juez y la pena máxima para la 'Academia'. El periodista advirtió vehementemente que existió un off-side previo a la mano dentro del área. Lo cierto, es que las cámaras en la cancha del 'Calamar' no llegaron a respaldar los dichos de López porque una parte del campo de juego no se veía en la repetición del VAR. Insólito.

Cabe recordar que Gustavo López había tenido un cruce con Guillermo Francella post victoria de Racing 1-0 sobre Independiente.

Me parece una boludez lo que hace; es un hombre grande ya. Muestra la casa para que todos vean qué parque grande que tiene. Yo hago los videos en un rinconcito para no andar mostrando la casa que tengo, dijo López contra Francella

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1513336392293748738 "PARA MI ES OFFSIDE" Gustavo López analiza la previa del penal de Racing vs. Platense en la #CopaDeLaLiga. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/ajtg4WSXuo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2022

https://twitter.com/Marclacar/status/1513270811607531522 Es que a @gustavohlopez le cuesta asumir que al Rosa le cobraron penal VAR en contra sobre la hora y ahora a Racing le cobran penal VAR sobre la hora. Sufre mas que la hinchada del Calamar. Para qué lo ponen a comentarnos? . El Morbo? — Marcelo Carcavallo (@Marclacar) April 10, 2022

https://twitter.com/PaauPintos/status/1513301713184178178 No es lluvia, son las lágrimas de Gustavo López — Pechugas Laru (@PaauPintos) April 10, 2022

https://twitter.com/RacingManiacos/status/1513339168369242114 Like si crees que Gustavo López no debería volver a comentar a #Racing. https://t.co/OdyB1f84v9 pic.twitter.com/VoLNs8Fo34 — Racingmaníacos (@RacingManiacos) April 11, 2022

https://twitter.com/PochoRaposo/status/1513304604879908866 Consulté con la gente de Platense y me avisan que Gustavo López aún está en el estadio con una regla y una lupa buscando el offside de Fabricio Dominguez previo al penal. — Ignacio Raposo (@PochoRaposo) April 10, 2022

https://twitter.com/racingyfabio/status/1513268942264958976 Para destacar lo de Gustavo López queriendo inventar un offside en el penal, luego mufarlo antes de patear diciendo que Racing siempre hace goles al final y por último que se puede decir que ya es el primer clasificado a 4tos. Es increíble lo gagá y dolido que está el partidario. pic.twitter.com/kGqit0kq0S — FABIO (@racingyfabio) April 10, 2022

https://twitter.com/L34NR/status/1513284707290550272 Top 3 de periodistas deportivos argentinos más mala leche de la actualidad



1) Martin Liberman



2) Gustavo López



3) El pollo Vignolo pic.twitter.com/afXlAPDIr6 — L (@L34NR) April 10, 2022

https://twitter.com/criticoycitrico/status/1513251317023744009 - Pobre Racing

- ¿Porque empata con Platense?

- No, porque le pusieron de comentarista a Gustavo López. — Crítico Cítrico (@criticoycitrico) April 10, 2022

