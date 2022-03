Desesperación por el FDT, dólar $231 y López vs. Francella

Live Blog Post

10:30 - Desesperación en el Frente de Todos por la debilidad de Alberto Fernández

El presidente ingresó en una fase de extrema debilidad política y paralización de la gestión tras el acuerdo con el FMI que terminó de detonar el Frente de Todos.

El diputado nacional Eduardo Valdés, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Papa Francisco y Alberto Fernández, dijo en Radio 10: "Cuando nos dividimos en 2013, todos éramos revolucionarios y se había ido Sergio Massa, perdimos la elección. En el 2015 le tomamos la temperatura a Daniel Scioli, casi nos gana la militancia política y perdimos por un punto, a pesar de nosotros, los dirigentes. Y en el 2017 fuimos tan revolucionarios que armamos Unidad Ciudadana para no mezclarnos con Randazzo y perdimos la elección".

Entonces, planteó: "El tema es: ¿A quién queremos representar nosotros, nuestros propios egos y revoluciones que tenemos en la cabeza o a quienes sufren las políticas neoliberales de Macri? Dedico las horas a trabajar para que se produzca ese encuentro (entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner); no te quepa la menor duda. No tenemos tiempo para el desencanto. Tenemos que trabajar para que el Frente de Todos se una urgentemente y retome las políticas para que no aumenten como aumentan los alimentes, los alquileres no suban estrepitosamente porque fracasó esa ley... En fin".