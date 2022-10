Torneo de 30 sin descensos: Tapia tuvo que patear la reforma

TAPIAREFORMACAMPEONATOSFOTO2.jpg Claudio Tapia frenó la polémica reforma de los formatos de los torneos del fútbol argentino para después de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Hace unos días, Urgente24 contaba que el presidente de AFA se reunió con dirigentes de los equipos de la máxima categoría para planificar el futuro de la Liga, que debía estar impreso y sellado antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Si bien en un principio el Chiqui “se resistía” -según contaron varios medios- a las ideas de Eduardo Spinosa de cancelar nuevamente los descensos, ahora la decisión sería totalmente distinta.

“El formato de 30 equipos en la Liga Profesional para principios de 2023 sería prácticamente una realidad. Eso sí, para ello, habrá que esperar al 6 de octubre, escribió el sitio Vermouth Deportivo en su web”.

De esta manera; tanto Aldosivi de Mar del Plata como Patronato de Paraná, últimos en los promedios, se salvarían de volver a la Primera B Nacional.

Con el ya ascendido Belgrano de Córdoba, solo faltaría un integrante más para completar otro papelón y regresar a las 30 instituciones en la división “A”.

Suspender los descensos y sumar equipos de categorías inferiores solo empeora un producto que ya no vende, no incentiva, no cautiva a nadie. Los resultados están a la vista en la Copa Libertadores, donde los equipos argentinos sufren ante los brasileños, quienes se llevan las copas a casa desde hace cuatro años. Tristísimo. Ojalá abran los ojos.

El periodista Agustín Muzzu ratificó: “Ya es un hecho el nuevo torneo de 30 equipos. En Argentina no hay descensos desde mediados de 2019 y no los habrá hasta fines de 2023! Tapia podrá sacarse fotos con Messi, pero es el hombre que nos dará el peor fútbol argentino de la historia”.

“El fútbol argentino tendrá 30 equipos en primera y 40 en la B nacional. Es decir que habrá 70 equipos donde deberían haber 40. Esto se llama comprar votos para eternizarse en el poder. Los medios dirán que Tapia no tiene la culpa, que cede a presiones. Falso, toda de él”, agregó, en su cuenta personal de Twitter.

https://twitter.com/Agus_Nunes1/status/1574882936872116248 Lo que empezó como un pequeño rumor, el próximo jueves se confirmaría. La AFA anulará los descensos en la Liga Profesional a solo 5 fechas de su finalización. Esto no es solo culpa de Tapia, sino de los dirigentes corruptos que hay en nuestro fútbol, VERGÜENZA. pic.twitter.com/faC4Tmfmlg — Agus Nunes (@Agus_Nunes1) September 27, 2022

Cómo se jugaría en el fútbol argentino el año que viene

En la primera mitad del año se jugaría la Copa de la Liga Profesional con 30 participantes (ahora son 28) y se dividiría el campeonato en dos zonas de 15, donde los cuatro mejores posicionados de cada grupo irían a la fase de play-offs desde cuartos de final hasta definir al campeón del certamen.

En la segunda etapa del año (de julio a diciembre), volvería a jugarse un torneo de todos contra todos pero solo con 20 equipos: serían los 10 mejores de cada zona del primer torneo del año para jugar por el título de campeón de primera división (más la clasificación a las copas), mientras que los diez equipos restantes (últimos cinco de cada zona) jugarían con los mejores 10 de la Primera Nacional en un certamen que tendría como premio un cupo a la Sudamericana 2024 y además determinaría los ascensos y descensos, detalló la web de TyC Sports.

Otras opciones

Una de ellas es que se jueguen dos torneos con formato de Copa de la Liga Profesional de Fútbol, uno en cada semestre, para redondear dos torneos de 18 fechas.

La otra, en tanto, es que se repita el formato de este año: Copa LPF primero, y luego Liga Profesional con un “todos contra todos”. La complicación para esto último se da en el marco de que el fixture quedría muy ajustado, ya que serían 47 fechas a jugarse entre ambas competiciones.

https://twitter.com/juanigal_/status/1574886004900732940 Jajajaja cómo vamos a llegar a los 4 años sin descensos. Es realmente desastroso el fútbol argentino. — Juan Igal (@juanigal_) September 27, 2022

https://twitter.com/sebavs_/status/1575120080270233601 tira la bomba y al otro día anula los descensos, impresentable todo, estoy podrido de que tengamos el peor torneo del mundo… después los pibitos se hacen hinchas y se hacen cuentas del west harg o el sevillarg y algo de razón tienen (? https://t.co/pceHRAR4Vs — seba (@sebavs_) September 28, 2022

https://twitter.com/MicaGarceaT/status/1574843413152800768 Todos los caminos conducen a que este año no habrá descensos de Primera División al Nacional B. Se oficializaría la semana próxima, en plena competencia y a falta de apenas 5 fechas para el final del campeonato. — Mica Garcea Tonin (@MicaGarceaT) September 27, 2022

https://twitter.com/Tatermocau/status/1574812393791684610 llegan a quitar los descensos de este torneo y nunca mas veo futbol argentino — (Ex La Manga del 89) (@Tatermocau) September 27, 2022

https://twitter.com/_LucasLannister/status/1574961004596711425 Los pibes cuando descubran que después de esta noticia se cancelan los descensos por 4 años y tendremos un torneo de 50 equipos.pic.twitter.com/DfE7sz5P6i https://t.co/O1Wf3HgSsZ — información REAL de KENDRICK LAMAR (@_LucasLannister) September 28, 2022

https://twitter.com/FernieAriel_/status/1574922087638044673 Cada victoria de la Selección Argentina agrega otro equipo al torneo de Primera División y pospone los descensos 1 año más. — (@FernieAriel_) September 28, 2022

https://twitter.com/tendenciasfutar/status/1575136793518915587 Motivos de suspensión de los descensos en Argentina:



2020: Se suspende el fútbol

2021: Hay un virus en Argentina (???)

2022: ?????????????????????? — Tendencias en la Scaloneta (@tendenciasfutar) September 28, 2022

https://twitter.com/SanLorencismo/status/1574936137256554496 Está todo dado para que la semana próxima suspendan los descensos.

Zafan Patronato y Aldosivi que se iban esta temporada. — San Lorencismo (@SanLorencismo) September 28, 2022

https://twitter.com/Lamelagol/status/1574897201217769472 Nuestro fútbol va camino a ser el menos que el fútbol chileno, 30 equipos, 75 equipos entre primera y segunda división, hace 4 años que no hay descensos, arbitrajes corruptos, dirigentes corruptos, ñoquis…nos están haciendo mierda. Andate Tapia, nos haces mucho daño. https://t.co/6qLTn1uI96 — Melø (@Lamelagol) September 27, 2022

