Sin marca ni redes de Maradona: La caída de Dalma y Giannina

Además, el abogado D’Alessandro sostuvo en C5N que la justicia estadounidense emitió un fallo vigente para el territorio de ese país pero no a nivel global, esto incluye las cuentas de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Por lo tanto, el letrado ratificó que el merchandising de Maradona es difícil de estimar porque son negocios futuros y sus dos hijas no están discutiendo activos vigentes sino marcas de comercialización de merchandising y franquicias aunque, hasta el momento, se ignora el volumen pero no es de propiedades sino, de lo que se considera “branding”.