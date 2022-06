El pie izquierdo: Carlos Tévez DT y el caso Diego Maradona

N. de la R.: Antes de ir al análisis deportivo del arribo de Carlos Tévez al club Rosario Central, que aborda Fabio Talarico, hay algunas consideraciones de índole no deportiva que quiere relizar Urgente24. En 1er. lugar, la incorporación es un acierto desde un enfoque político: por 1ra. vez en años la opinión pública habla de la ciudad de Rosario sin relacionarla con Los Monos ni otros grupos de narcomenudeo y ejecuciones de sicarios que controlan barrios de la localidad. La contratación o de Tévez o de otros nombres de impacto similar la tendrían que haber propiciado hace tiempo las propias autoridades municipales o provinciales para evitar la estigmatización de Rosario, ya que o no pueden o no quieren acabar con las organizaciones delictivas. En 2do. lugar, desde hace años que los clubes de Rosario no logran una cantidad de segundos de atención en radio y TV, de menciones en redes sociales y de participaciones en el periodismo digital que compita con los clubes dominantes en Ciudad de Buenos Aires. Disputar una porción de la 'torta' del marketing deportivo resulta vital a los efectos de lograr patrocinios y anuncios publicitarios que permitan sumar ingresos genuinos. El fútbol profesional es una actividad comercial, del rubro Entretenimiento Familiar. A menudo, sus dirigentes, simpatizantes -que no se asumen como meros espectadores-, jugadores y hasta periodistas, no lo comprenden y es el origen de la decadencia del espectáculo deportivo argentino. Es cada día mayor la diferencia con las grandes ligas de equipos con finanzas superavitarias tal como la Premier inglesa o la Bundesliga alemana. En 3er. lugar, el ex periodista y hoy legislador provincial santafecino, Carlos del Frade, quien pide informes sobre el representante de jugadores y entrenadores Christian Bragarnik en Central, es un ex periodista que integra la izquierda funcional al socialismo que es el Frente Social y Popular provincial. El neosocialismo comandó (muy mal) Central hasta hace un tiempo pero quiere volver a conducirlo (pésimo, tal como todo lo que hace el socialismo, y ahí está el narcotráfico rosarino como prueba). Vamos a lo deportivo: