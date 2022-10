Se retiró Néstor Pitana: Memes, insultos y su esposa furor

Su pareja, Romina Ortega, le dedicó un afectuoso mensaje en su cuenta de Instagram. "Vamos a extrañar verte jugar. Vamos mi amor, seguirán muchas cosas buenas para ti", posteó, junto a emojis cariñosos y un hashtag con la leyenda 'PitaPitana'.

Finalizado el cotejo, Pitana fue saludado por todos los jugadores, y se quebró cuando su familia ingresó al campo de juego a abrazarlo. Luego, tuvo una breve charla con sus seres más cercanos y no pudo evitar que le cayeran más lágrimas.

Es el momento de dejarles paso a los árbitros más jóvenes que vienen pidiendo su lugar. Obviamente que tengo la misma pasión y termino los partidos con las pulsaciones bien altas como los propios jugadores y quisiera seguir dirigiendo mañana mismo. Pero a los 47 años creo que es la hora de decir adiós, expresó Néstor Pitana Es el momento de dejarles paso a los árbitros más jóvenes que vienen pidiendo su lugar. Obviamente que tengo la misma pasión y termino los partidos con las pulsaciones bien altas como los propios jugadores y quisiera seguir dirigiendo mañana mismo. Pero a los 47 años creo que es la hora de decir adiós, expresó Néstor Pitana

"El fútbol me ha dado tantas cosas lindas, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Eh soñado en jugar en Primera División. Después Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América, el Mundial de 2014. Pero me hace acordar más que nada que cuando comencé a arbitrar lo hice con una cartulina amarilla", le contó al medio ESPN.

Tyc Sports reveló el pasado del árbitro como futbolista. Pitana pasó por clubes como 20 de Junio de Corpus, Tigre de Santo Pipó y Guaraní Antonio Franco de Posadas. Luego incursionó en el básquetbol e integró el seleccionado misionero sub-18 para luego convertirse en juez en el 2006.

image.png Néstor Pitana se retiró del arbitraje tras 15 años en la Primera División argentina.

Las reacciones al retiro de Néstor Pitana

En la red social Twitter hubo de todo: algunos festejaron la retirada de Pitana -con lluvia de insultos-, otros lo despidieron con afección. Además, hubieron referencias a la "mujer hot" del ahora ex árbitro.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1585077053883174912 ¡LO APLAUDIÓ HASTA LA PLATEA! Entre lágrimas, Pitana se retiró del campo de juego tras Platense vs. Lanús, su último partido como árbitro profesional. ¿Qué te pareció su carrera? pic.twitter.com/cRuqQEZZ9r — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2022

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

https://twitter.com/ivanalvarenga1/status/1585082165809008640 Se retiró Pitana. Se festeja. https://t.co/IBu5CSnmLv — Iván Alvarenga (@ivanalvarenga1) October 26, 2022

https://twitter.com/NoeliaOrlandi/status/1585068209358934016 Un día puteaste a pitana sin saber que iba a ser el último día que lo ibas a putear https://t.co/b8TZjbnDKP — N (@NoeliaOrlandi) October 26, 2022

https://twitter.com/PrimeroColon/status/1585056473477894144 En el día de hoy se retira Néstor Pitana, quien fue el árbitro principal en uno de los días más importantes de nuestra historia.

Antes que se vaya, queremos dedicarle unas sentidas palabras:



¡¿QUÉ EMPUJAS PELADO?! pic.twitter.com/QBS44NWNAN — PRIMERO COLÓN (@PrimeroColon) October 25, 2022

https://twitter.com/catmatadorcba/status/1585076130255867906 Se retira Pitana,el fútbol argentino ya no será mismo lo vamos a extrañar pic.twitter.com/H9uSsujN5K — fabian gasparini (@catmatadorcba) October 26, 2022

