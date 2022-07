Qatar 2022: Rodrigo De Paul explota contra el Chiqui Tapia

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA", explicó el 'Chiqui' Tapia en diálogo con la periodista María O’ Donnell en el programa 'De acá en más', de radio Urbana Play

"Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde", agregó el máximo dirigente del fútbol argentino.

image.png El actual presidente de AFA, Claudio 'El Chiqui' Tapia.

Tras estas palabras, fue el propio entorno de De Paul quien contestó a la controversia: desde su abogada, salieron a atajarse de la noticia que no para de circular. Brindando calma, Mariana Gallego, la abogada del jugador, sentenció:

Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe. Denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe. Denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario

‘El jugador no quedará afuera del Seleccionado Nacional’, explicó también la profesional, apaciguando los humos generados en los principales portales deportivos y de chimento.

Sin embargo, eso no es todo, porque según informó el periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, el jugador lo llamó en caliente al dirigente:

“A mí lo que me contaron desde el entorno del jugador es que hay una calentura total. A De Paul no le habría gustado nada que el Presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él y menos que se meta en su tema personal”, explicó el periodista.

"De Paul creería innecesario esto que dijo Chiqui Tapia. Hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. Habría comentado: 'Qué se meta en sus quilombos y me deje en paz'”, sentenció Etchegoyen de manera polémica.

image.png La nueva edición del mundial de la FIFA, Qatar 2022, comienza a vivir la previa.

La controversia generada no se entiende desde el dirigente, que en vez de proteger a sus jugadores y bajar los humos, continuó elevando las sospechas, causando un clima tenso en una previa del mundial que para la Selección no podría estar de la mejor manera.

Llegando invicto y con una Copa América en las espaldas, la gente se ilusiona con una nueva edición del mundial de la FIFA, por eso el tema gira constantemente en los medios.

Se esperará a por una resolución para ver como termina la problemática generada en las últimas horas.

