"Mediocre": Chilavert cruzó a Gatti por criticar a Messi

CHILAVERTTILDOAMACRIDEMEDIOCREPORCRITICARAMESSIFOTO2.jpg José Luis Chilavert disparó contra Hugo Orlando “El Loco” Gatti por criticar a Lionel Messi y calificó de “mediocre”.

“El Loco”, que inició su camino como profesional en Atlanta y formó parte del plantel albiceleste en el Mundial de Inglaterra 1966, rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales producto de su análisis de la actuación de los dirigidos por Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1615885645657907201 " Í fue Á importante que en el Mundial"



"Leo fue "#GATTI, demoledor en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/0Gti06zdIj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2023

“¿Quién fue más importante: Messi o el portero?”, fue la pregunta del conductor Josep Pedrerol que desató un acalorado debate en el piso. “El portero”, contestó sin ningún tipo de duda el argentino, que en reiteradas oportunidades apuntó públicamente contra “La Pulga”.

Lionel Messi fue condecorado como el mejor jugador del torneo, producto de sus siete goles (segundo máximo artillero, a uno de Kylian Mbappé) y tres asistencias (líder del rubro junto a Bruno Fernandes, Ivan Perisic, Antoinne Griezmann y Harry Kane). Emiliano Martínez, por su parte, fue elegido como el mejor portero del torneo.

En sus argumentos, Gatti destacó que “tapó la pelota fundamental. Ganó los penales”, en referencia a la performance del “Dibu” Martínez en la atajada sobre el final del partido con Francia ante Kolo Muani y su participación en las definiciones contra Les Blues y Países Bajos. “Estamos diciendo quién es el más importante, campeón. No quién es el mejor. ¿Este es argentino, no?”, retrucó el Loco ante los embates del periodista Matías Palacios.

“Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. Importante no fue, durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco eran gol, pero cuando tuvo que aparecer, en los momentos finales, apareció”, remarcó el ex River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors. Y luego, añadió: “¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María. Nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi”.

Para concluir con su análisis, Gatti manifestó: “Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, la unión, que jugaron para él”.

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

https://twitter.com/infobae/status/1616040091264114688 El Loco Gatti, tajante: “Dibu Martínez fue más importante que Messi en el Mundial” https://t.co/fYtbowiLjJ — infobae (@infobae) January 19, 2023

