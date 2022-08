Marcelo Gallardo y Alina niegan noviazgo pero no amistad

Aún así, los implicados le dieron precisiones a Lucila Fernández, modelo, panelista y conductora de TV. En Socios del Espectáculo, uno de sus programas, la mujer de 34 años reprodujo una serie de mensajes que provenían de Marcelo Gallardo y de Alina Moine.

Yo estoy sola en este momento. MG (Marcelo Gallardo) y yo sinceramente somos muy amigos Yo estoy sola en este momento. MG (Marcelo Gallardo) y yo sinceramente somos muy amigos

"De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce" completó la periodista.

Luego, Fernández difundió una conversación que habría tenido con el propio Gallardo minutos después.

"Cuando terminó el programa le mandé un mensaje, porque soy insistente, le mandé la captura de la charla con Alina y me llamó. Muy buena onda”, reveló.

En la supuesta comunicación telefónica, el DT se refirió a su relación con Geraldine La Rosa, ex esposa del 'Muñeco': "Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo", sentenció.

image.png Marcelo Gallardo se separó de Geraldine La Rosa hace cinco años. El pasado fin de semana, festejaron el cumpleaños número tres de Benjamín. (Foto: Instagram: @gerald.larosa)

En esa línea, Marcelo Gallardo siguió el mismo discurso que la reportera y dijo: "Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad".

Más contenido en Urgente24:

La Cámpora lanzó amenaza: "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar"

El 'Profe' condenado: Boudou dará clases en una universidad

¿CFK irá a Casa Rosada? ¿Qué pasará con su despacho?

Hemorragia en el BCRA y empezó la cuenta regresiva para Pesce

Juan Román Riquelme, en las puertas de otro error garrafal