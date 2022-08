Juan Román Riquelme, en las puertas de otro error garrafal

image.png Agustín Rossi podría irse de Boca.

Hoy por hoy, Agustín Rossi es la figura de un Boca autodestructivo en todas sus facetas y que perdió a su capitán Carlos Izquierdoz por una pelea con el CdF. El arquero se ha ganado la ovación de los hinchas y, además, es uno de los líderes del plantel. Es hora de que la dirigencia le retribuya al hombre de 26 años -económicamente hablando- todo lo que este entregó y que sigue demostrando partido a partido.

"Quiero comunicar al hincha de Boca que tuvimos una reunión tranquila con Rossi y su representante, se le hizo una propuesta gigante y esperamos que en próximos días podamos dar las buenas nuevas de tener a Agustín por mucho tiempo más", expresó Jorge Bermúdez días atrás.

Según difundió MDZ, el 'Xeneize' le habría propuesto a Rossi un contrato similar al que tenía Carlos Tevez al momento de retirarse del club. Sin embargo, el contrato podría llegar a cuotas más altas que las del Apache porque los objetivos son aún mayores. En ese contexto, el periodista que cubre el día a día del club de la Ribera, Leandro Aguilera, informó que la renovación del guardameta sería hasta 2026 si ambas partes se ponen de acuerdo.

Según diversos medios, el 1 está en la mira del Flamengo de Brasil y de varios clubes europeos, y hasta se lo vinculó con el FC Barcelona el año pasado.

Riquelme

Todo lo que pasa en Boca Juniors gira en torno a Juan Román Riquelme. La elección del director técnico, los jugadores que se van, los que llegan, los contratos. Todo.

El ídolo boquense ya dejó ir a varios futbolistas de la institución azul y oro y ahora podría ser el turno de Agustín Rossi.

Según comentó Mariano Grosman al aire en Tyc Sports, hay una posibilidad de que el arquero no ataje más en Boca de no llegar a un acuerdo entre su entorno y la dirigencia. Es decir, Rossi podría estar 'colgado' y dando vueltas a la cancha en los entrenamientos xeneizes pero sin sumar minutos en los partidos oficiales. Sería un injustificable capricho. Otro más.

image.png Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors.

Recordemos que esta política de no utilizar a los jugadores que no arreglan su contrato comenzó con el lateral derecho Julio Buffarini, Leonardo Jara y Emmanuel Más. También, y en un caso más que polémico, se vio presente con Cristian Pavón, quien dejó fue apartado del plantel en sus últimos seis meses de contrato con el equipo 'Xeneize' y hoy juega para el Atlético Mineiro. Pero esto no pasó únicamente en Boca Juniors.

En la vereda de enfrente, River Plate hizo exactamente lo mismo con Fabrizio Angileri y Benjamín Rolheiser, quienes quedaron en libertad de acción el 30 de junio pasado por sus conflictos con la dirigencia de turno.

Según Diego Monroig, reportero de ESPN, Boca estaría buscando un reemplazante porque "no está confiado" con llegar a un acuerdo con Agustín Rossi. Suena Sergio Rochet, 'Chiquito' Romero y Pedro Gallese, entre otros.

image.png Suspenso en el arco de Boca.

