Lucas Alario vuelve a River Plate en 2024

image.png Martín Demichelis espera con ansias tener a Alario en el plantel de River Plate.

Por su parte, el futbolista ya había alimentado la versión de su retorno al millonario cuando volvió a Argentina en junio 2023, para operarse de una lesión en su rodilla, y entrevistado en La Red declaró: “En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania. Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva. Pasé dos años hermosos acá y me gustaría volver”.