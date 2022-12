Lionel Scaloni, ¿cambió el mediocampo para siempre?

En la cita mundialista, Lionel Scaloni sufrió un duro golpe de realidad luego del duro traspié frente a Arabia Saudita en el debut 2-1. Una vez consumada la caída, Scaloni empezó a darle forma a la posterior consagración. Una de las claves del título en Qatar fue la gran revolución que tuvo el mediocampo que, según muchos especialistas, “revolucionó el fútbol mundial”. Jorge D’Alessandro pronunció esta frase en el programa deportivo de la televisión española “El Chiringuito”, y destacó que los “Fórmula 1″ fueron demasiado para “las carrozas” de otros equipos. Así le apuntó a España, Brasil y Francia.

LIONELSCALONICAMBIOELMEDIOCAMPOPARASIEMPREFOTO3.jpg Lionel Scaloni es el DT del año tras consagrarse campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 gracias a las variantes tácticas y a un innovador mediocampo.

“La Argentina cambió el fútbol en este Mundial. Cambió la táctica mundial. El mediocampo cambió el estilo. El pivote no existe más. El 4-2-3-1 fuera, Brasil juega con Casemiro, fuera, España juega con carrozas en el mediocampo, fuera. Los volantes argentinos vuelan, Argentina jugó con tres chicos que vuelan y generó algo diferente; aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Le comieron la partida con tres volantes que no lo esperaban”, destacó, en un análisis en el que no faltó la crítica a otros entrenadores, como el español Luis Enrique.

Y siguió marcando cómo a Francia se le hizo cuesta arriba la final del Mundial Qatar 2022, más allá de la reacción gracias a Mbappé: “Cuando Mbappé dijo que el fútbol argentino está obsoleto y es lento llamamos a Enzo Ferrari y le dijimos que nos mandé tres Fórmula. Tchouaméni tieso, Griezmann adiós, Rabiot adiós, ahí estuvo el partido. Y Messi metido que leyó el carril del ocho, todavía está solo Messi. Y el que pega patadas no lo vio. A Francia lo salvó el 10. Cambió el fútbol, cambió la táctica. Luis Enrique llevó carrozas con España. Ahora es velocidad”.

LIONELSCALONICAMBIOELMEDIOCAMPOPARASIEMPREFOTO4.jpg Lionel Scaloni es el DT del año tras consagrarse campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 gracias a las variantes tácticas y a un innovador mediocampo.

La selección jugó la final ante Francia con un mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Tres jugadores con dinámica y buen pie que sirvieron como punto de apoyo de Lionel Messi. Además, una de las claves del partido pasó por el gran primer tiempo de Ángel Di María, que desequilibró por el lateral izquierdo hasta que su físico no aguantó. El centro del campo, eje de debate en la antesala de Qatar 2022 tras la lesión de Giovani Lo Celso, se fue ajustando con el pasar de los partidos, con un rendimiento de menor a mayor que provocó que todos lleguen en gran forma al partido decisivo.

LIONELSCALONICAMBIOELMEDIOCAMPOPARASIEMPREFOTO5.jpg Lionel Scaloni es el DT del año tras consagrarse campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 gracias a las variantes tácticas y a un innovador mediocampo.

En consecuencia, Lionel Scaloni brindó una clase magistral de cómo adaptarse a los rivales de turno, así como Alejandro Sabella alguna vez lo hizo en el Mundial de Brasil 2014. No repitió nunca el equipo y demostró que no es lo mismo la táctica que la estrategia, pero que las dos cosas son esenciales para coronarse en un Mundial, ¡y vaya resultado y consagración! para que el 2022 tenga un cierre a toda fiesta.

