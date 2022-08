Lesiones y apuestas en el fútbol: La Justicia investiga

image.png Milton Leyendecker se queja por la expulsión ante Boca por Copa Argentina. La Justicia ya habría iniciado un investigación por la polémica jugada.

De esa manera; la salvaje patada de Milton Leyendecker a Exequiel Zeballos comenzó a generar mucho revuelo por una supuesta vinculación de la temerosa acción con las casas de apuestas deportivas. "Me cuentan que hay gente que está pidiendo investigar y relacionar la brutal patada contra Zeballos, que no tengan que ver esto con las apuestas que están pudriendo al fútbol", aseguró Jorge Rial en su programa Argenzuela, de C5N.

Sin embargo, quien primero puso el tema sobre la mesa fue Pablo Carrozza, periodista rosarino y que alegó que la falta de Leyendecker fue a propósito, y hasta la relacionó con las apuestas deportivas.

"¿A nadie le llama la atención una patada criminal, totalmente fuera de contexto a los 5 minutos de un partido en el que no había pasado nada? El 2 en posición del 4, va a buscar a Zeballos, quien ya estaba marcado. No había motivo para pegar una patada de tarjeta roja. Raro, ¿no?", escribió desde su cuenta de Twitter.

Esta madrugada (17/8), Carroza siguió con su hilo en la red social del pajarito y expuso:

Hace 5 días pregunté que motivo podía tener un central para pegar una patada de roja a los 5 minutos de partido. Sobre todo en una jugada confusa, sobre el lateral, con el delantero ya marcado. Me trataron de loco. Parece que la justicia se hizo la misma pregunta, dando a entender que ya habría comenzado una investigación por la lesión del 'Changuito' Zeballos

https://twitter.com/pablocarrozza/status/1559746985636380672 Hace 5 días pregunté que motivo podía tener un central para pegar una patada de roja a los 5 minutos de partido. Sobre todo en una jugada confusa, sobre el lateral, con el delantero ya marcado. Me trataron de loco. Parece que la justicia se hizo la misma pregunta. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 17, 2022

En esa línea, el futbolista del conjunto de Carlos Casares negó las acusaciones en una entrevista con Diario Marca: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?". Asimismo, agregó: "En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta".

Ante el avance de esta marea de suspicacias, quien también se refirió al tema estando al aire fue Juan Manuel 'El Rifle' Varela, en LN+. El corresponsal sostuvo:

Se empieza a sospechar sobre el tema de las apuestas. Hay que hacer memoria. ¿Se acuerdan lo de El Provenir que nosotros hablábamos? En el ascenso hay muchas veces suspicacias con ese tema porque se puede apostar absolutamente de todo y la investigación de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y más que nada la Policía Federal, es averiguar si había una apuesta de 30 a 1 para una expulsión antes de los diez minutos Se empieza a sospechar sobre el tema de las apuestas. Hay que hacer memoria. ¿Se acuerdan lo de El Provenir que nosotros hablábamos? En el ascenso hay muchas veces suspicacias con ese tema porque se puede apostar absolutamente de todo y la investigación de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y más que nada la Policía Federal, es averiguar si había una apuesta de 30 a 1 para una expulsión antes de los diez minutos

Francisco Olivera, que se encontraba en la mesa junto al 'Rifle', lo miró atónito y dijo: "Sería un escándalo inédito, creo que nunca ha pasado algo así".

https://twitter.com/Labocatw/status/1559718224949805058 ÚLTIMO MOMENTO| La lesión de #Zeballos estaría ligado con las APUESTAS… Según investiga la @PFAOficial habría una apuesta de 30 a 1 a la situación de que en el partido #Boca vs #Agropecuario existiría un expulsado antes de los 10’ PT. pic.twitter.com/NLSBxkwFfN — Boca Info (@Labocatw) August 17, 2022

