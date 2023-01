Javier Mascherano: "La cara de la derrota", explotan memes

image.png Tiempos oscuros para el seleccionado Sub 20.

¿Qué le pasa a Mascherano y la Sub 20?

image.png Mascherano junto a los integrantes de la Sub 20.

Derrotas. Eso es lo que pasa. Primero con la derrota frente a Paraguay en un desequilibrado 2 a 1, y ahora cayendo ante Brasil por 3 a 1. Sin lugar a dudas, la Selección Sub 20 está con el tiempo límite. El juego en equipo dista mucho de ser el correcto y las primeras críticas no tardaron en caer, como lluvia de flechas, sobre el director técnico y ex subcampeón del mundo: Javier Mascherano.