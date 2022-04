Hugo Moyano: Insultos y otro embargo en Independiente

Ayer (12/4), se dio a conocer que el Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda falló a favor de Gonzalo Verón, ex jugador de Independiente, y por ende, se le embargarán los ingresos de los derechos audiovisuales a los 'Diablos' por 18 meses. Verón, había iniciado el proceso judicial a mediados de 2020 por us$ 6,2 millones, debido al incumplimiento de salarios, entre otros conceptos, según informó Infierno Rojo. El propio Tribunal, fue el encargado de analizar la situación y en el primer envío del telegrama se declaró que el club no contestó al documento. Desde el club, alegaron que la sede estaba cerrada por la pandemia, contó Perfil.