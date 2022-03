Hinchas de Racing echaron del estadio a un ex intendente

En febrero de 2015, Ruiz fue condenado a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado, luego de haber confesado que abusó sexualmente de una mujer que había conseguido una audiencia para pedirle trabajo.

Horas más tarde, el ex intendente Héctor Ruiz hizo su descargo en su cuenta de Facebook.

Evidentemente, alguien les ha pagado a estos dos barrabravas, que ni me conocían, para que hagan lo que han hecho. Repudio totalmente ese hecho y le mando a decir a todo el pueblo de Santiago del Estero que estamos bien y que vamos a seguir, no solamente viendo a Racing, sino trabajando para ganar la intendencia de La Banda, mal que les pese a los del poder político Evidentemente, alguien les ha pagado a estos dos barrabravas, que ni me conocían, para que hagan lo que han hecho. Repudio totalmente ese hecho y le mando a decir a todo el pueblo de Santiago del Estero que estamos bien y que vamos a seguir, no solamente viendo a Racing, sino trabajando para ganar la intendencia de La Banda, mal que les pese a los del poder político

image.png Hinchas de Racing echaron de la cancha a Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz en pleno partido.

