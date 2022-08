¿Futura potencia? Newcastle United cierra a Isak y no para

image.png Mohammed bin Salman, el heredero que desembolso una torta por el Newcastle United un año atrás.

Sin embargo, esta riqueza estimada en US$ 320.000 millones no había entrado en juego realmente. Firmaron en su momento a figuras poco conocidas como Kieran Trippier (ex Tottenham Spurs y Atlético de Madrid fichado por 15 millones de euros), Chris Wood (ex Burnley abonado en por 30 millones de euros), Dan Burn (ex Brighton traído por 15 millones) y el más importante, Bruno Guimaraes (ex Olympique de Lyon comprado por 42 millones de euros).