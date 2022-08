El retorno de Radiolandia (de Julio Korn a Carrió)

rodolfo beban.jpg

Actriz de tiempo completo

Tengo en mis oídos la frase y la pose de la Carrió. Me parece verla. Me gustaría que observen su vestimenta, sus posturas en silla o sillón, el uso de los gestos de la cara y de las manos, el fenomenal artificio de escenografía, despliegue de ropaje. La fascinación, el modo, la capacidad gestáltica de la Carrió es elogiable, lo que dice, como lo dice, a quien lo dice, cuando, a que velocidad de mensaje… vamos, la suma es mas que cada parte del todo. En una encantadora. Digresión: CFK es la dureza del “Realismo socialista” en este plano. Una forma mas militarizada de la seducción. Un mandato.

Es por ahí, es por ahí

Una frase de la señora Nancy Pazos da señales de las cuatro partes bajo el nivel del mar sobre un tema: el iceberg de la misteriosa vida diaria de los actores sociales de Argentina. No es completa ni definitiva pero abre una puerta. La señora Nancy Pazos dice: “Aunque alguna vez haya parecido revolucionaria por su estilo, está claro que Carrió siempre fue una conservadora del interior. Sólo a una señora arcaica y cero deconstruída se le ocurre usar en público cuestiones de lecho para denigrar a una mujer como ella lo hizo” (refiere a la denuncia a la supuesta amante de Frigerio -nieto -)

Regina Pacini, cantante; María Eva, actriz; Elena Faggionato (angelical en su inocencia de inmigrante) María Estela Martínez y aquel ballet de gira, Ileana Bell y la dipsomanía permitida, la señora Pertiné o Pertine mas Antonito… algo siempre estuvo bajo la línea de flotación.

violeta rivas.jpg

Las cosas que no pasan, pero...

El Siglo XXI trajo cosas o, para decirlo mejor: pasaron cosas. Algunas deben preguntarse. Cómo son los amores de la “gringa chaqueña”. Su vida, su sueldo, donde compra la ropa (¿se acuerdan de la modista de Zulema Yoma? De la chilena…¿ Se acuerdan?) de las enamoradas de Carlos, el “intillaqueño”… ¿se acuerdan?

¿Abandonó el amor Elisa?. Vamos, citemos a mi tía Margarita: “siempre hay un roto pa’un descosido”… el ejercicio del amor no se pierde, acaso cambia el objeto del deseo. Que perfumes usa cuando necesita usar perfumes. Con mas o menos estrógenos hay mas o menos pilosidad.. estrógenos a rabiar o menopausia. Una película menor con una gran actriz, “Good luck to you, Leo Grande” con Emma Thompson trae un tema tabú, tratado bien pero suavecito: mujeres insatisfechas durante sus matrimonios que dicen: “quiero completar mi aprendizaje de vivir y llegar mas plena al día de mañana” ¿Qué es de la vida de la familia Carrió? No se animan a contarla…

¿Es CFK una versión argentina de la Thompson? ¿Nadie le calienta los pies a Elisa? La pacatería es real, pose o expresión de las enseñanzas, de aquella crianza en tan diferentes lugares como el arrabal platense y el inhóspito territorio de los mensú y los tobas… que aún están en Chaco y Formosa, en el Gran Chaco Boreal. Ah… en La Plata permanece el arrabal que se inunda todavía y donde nunca mas volvió. Nunca

La relación si/no de Gallardo con Alina, como la de Urtubey con la ex actriz y modelo, como el amor desamor de Cristóbal e Ingrid. El poco conocimiento de los Vaca Narvaja y del nietaje. Aquel político que un íntimo familiar asesinó. El actor que aún se irrita cuando se la menciona. D’Onofrio y Zulemita.

La hipocresía cotidiana

Veamos la definición: Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan, eso dice Wikipedia sobre hipocresía .

El mundo de Wanda Nara llena espacios y otros amores no se mencionan ¿Alguien lo impide? La familia Macri, como la de la viuda de Noble estuvieron y están expuestas. Recuerdo la foto Laura Ernestina Herrera bailando el tango con un embajador. Eso si se puede. Pregunta empecinada: unos si pero otros no…¿si?

Un país que retrasa la condena pública a un senador en ejercicio, acusado de violador en un senado donde otra senadora es comentario por su nuevo amor y – ojo con esto—remplaza a CFK cuando esta no asiste a las sesiones en el cuerpo pero no figura en las fotos del Grupo Clarín y el Grupo Mitre, y donde la Jefa no es mencionada si bosteza, si tiene cistitis o va seguido al botox, pero se le vigilan las carteras.

La urraca ladrona (Rossini)

Estamos entrando en el mundo Radiolandia, el de los programas de chimentos y que nadie crea que son de este momento nuestro. Gazapos son los papelitos que guarda la urraca ladrona, los papelitos colgados en el palo del puerto, en Venecia, el papa los califico como eso, como papelitos de la gazza ladra, los gazapos, esos papelitos con chismes son el origen de la palabra Gaceta, de la que estamos orgullosos.

Siempre fuimos Radiolandia

No queremos ver lo que tenemos delante. La historia del inmigrante Julio Korn es la historia del país, desde su costado… tan nosotros y tan cerca que asombra el olvido. Aprendiz de tipógrafo vio el nuevo mundo y se propuso comprarlo.

Hasta que la radio y el cine se popularizaran en el país, las revistas de espectáculos se centraban principalmente en la actividad teatral y, en muchos casos, incluían el texto de obras ya estrenadas.

Ahora habría que agregarle los otros medios… para el mismo fondo: chismes.

A mediados de la década de 1920 ya estaba la publicación La Canción Moderna, un semanario dedicado a la transcripción de letras de tangos, que llegó a tener una tirada de 40 mil ejemplares; traía un suplemento llamado Radiolandia para una incipiente radiofonía

Julio Korn compró la marca y refundó la revista. La revista hacía un seguimiento de los chismes sentimentales de las estrellas del espectáculo (cine, radio y, posteriormente, televisión). Hacia 1936, unos meses después de la muerte de Carlos Gardel (junio 1935), Radiolandia triplicó su tirada habitual cuando comenzó a publicar por /folletín por entregas) la historia del cantor contada por su madre, explotando el costado sentimental —e inédito— del astro.

Julio convenció a doña Berta para que contase de su hijo Charles. Nada nuevo bajo el sol, ya entonces.

marilina ross.jpg

Aún están los mismos, fijate

En 1937 adquirió a Jaime Yankelevich el título Antena y pudo así manejar la única competencia que tenía Radiolandia. En 1939, asociado con dos distribuidores de revistas, comenzó a editar Vosotras. En 1941 creó Labores. En 1945 editó su anuario Moda de Vosotras. Otra de sus publicaciones Goles, un semanario que con un 95% dedicado a la actividad futbolística, apareció en 1950 editado por la Editorial Deportiva que le pertenecía.

Vamos de nuevo: Radiolandia, Antena, Vosotras, Labores, Moda de Vosotras y Goles.

Del otro lado, El Hogar, El Gráfico, Para Ti, después Gente y la Actualidad. Editorial Atlántida.

Los mismos objetivos. El chisme que cuenta. Se repite: en el Siglo XXI se agregaron formas diferentes para el mismo, el mismo, el mismo mensaje. ¿Se entiende? ¿ Me siguen? diría Elisa Carrió.

La Carrió como a Jorge Rial, como a tantos, por mucho contar de los demás un día empezaron a contar de su vida. En este punto la señora Nancy Pazos se acerca a una certeza: dejaron la puerta abierta. A Elisa don Julio Korn la hubiese contratado como redactora estrella y sería protagonista de una obra de teatro muy famosa, del autor Alfonso Paso.

Pregunta verdadera: ¿nadie se anima a Contar “intimidades de CFK y Elisa”? En serio che, pero si son chismes…