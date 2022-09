Flamengo alcanzó su 3era final con madurez y buen recambio

FLAMENGOTERCERAFINALCONMADUREZYRECAMBIOFOTO2.jpg Flamengo clasificó por tercera vez a la final de la Libertadores 2022 tras vapulear a Vélez 4-0 y 2-1 con un plantel maduro y buen recambio. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

En 2020 los brasileños Santos y Palmeiras, clubes emblemáticos de Sao Paulo, llegaron a la final. El equipo blanco que hizo célebre Pelé cayó por 1-0 ante la formación verdiblanca.

Y el 27 de noviembre de 2021, hace exactamente 9 meses y 9 días, los rojinegros de Flamengo cayeron por 2-1 ante los verdiblancos de Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

El club brasileño, se sabe, ostenta uno de los planteles más ricos del continente. A su constelación de estrellas, entre las que se contaban ya Giorgian De Arrascaeta, Gabigol, Éverton Ribeiro, David Luiz y Filipe Luis, se le agregó la jerarquía de refuerzos como, por ejemplo, el chileno Arturo Vidal y, sobre todo, la explosión de Pedro, un centrodelantero letal, cada día más maduro, que está siendo observado de cerca por el técnico Tite y corre con posibilidades de ser convocado para el Mundial de Qatar 2022.

FLAMENGOTERCERAFINALCONMADUREZYRECAMBIOFOTO3.jpg Flamengo clasificó por tercera vez a la final de la Libertadores 2022 tras vapulear a Vélez 4-0 y 2-1 con un plantel maduro y buen recambio. (Foto: Télam)

Si el equipo dirigido por el portugués Paulo Sousa, hasta junio, era un equipo timorato, el Rubronegro de Dorival Júnior, experimentado entrenador que llegó tras su buena campaña en Ceará, se parece un poco más a la potencia continental que los torcedores cariocas esperan.

Si bien aún no tiene el filo y la elegancia del Flamengo de Jorge Jesús, que fue campeón de la Libertadores en 2019, ante River, esta versión actual parece haber recuperado la confianza, lo que no es poco. La llegada de Santos, exarquero de Athletico Paranaense, frecuentemente convocado al seleccionado brasileño, alivió uno de los grandes dolores de cabeza del rojinegro de la capital fluminense, que padeció más de una vez los altibajos del joven Hugo, de 23 años. Discreto y siempre a la altura de los compromisos, Santos cimentó una defensa que, a pesar de aún no estar perfectamente calibrada, ya no luce vulnerable.

Sin embargo, el gran objetivo de Flamengo para la temporada es la Copa Libertadores, que le quedó atragantada en la última edición, cuando perdió la final en el alargue ante Palmeiras, en Montevideo. Pasaron un puñado de crisis deportivas y se fueron sin éxito dos técnicos de peso, como Renato Gaúcho y Sousa; pero, sobre todo, pasaron los fantasmas. En su versión actual, Flamengo no brilla tanto, pero se muestra maduro y contundente.

A pesar de que está claro que existe un equipo “A”, que disputa las copas, tanto la de Brasil como la Libertadores, y uno “B”, que lucha por el Brasileirão, esos cambios de nombres y, por consecuencia, de características, no modificaron la propuesta del equipo. Privilegios que solo pueden darse los planteles más ricos. Si Flamengo B carece de un “nueve de área”, como son los letales Gabigol o Pedro, pertenecientes al cuadro copero, lo compensa con la mayor movilidad que le aportan Everton Cebolinha, que volvió de Benfica, de Portugal, y Marinho, que estaba en Santos.

Con la ayuda de su minucioso cuerpo técnico, y pese a la rotación casi completa de futbolistas, Dorival Júnior consiguió padronizar el estilo de Flamengo, de sus “dos Mengos”. “En general, estamos conviviendo bien con esa situación y poniéndole mucha dedicación a los dos equipos. Lo que hacemos con uno, lo replicamos paralelamente con el otro”, declaró el entrenador nacido en Araraquara, San Pablo. “Por ejemplo, mientras practicamos pelota parada con el equipo B en una mitad de cancha, en la otra hacemos otro ejercicio con el equipo A, y luego lo invertimos”, detalló.

Por otra parte, la seguidilla de resultados positivos barrió a segundo plano una silenciosa renovación que Flamengo acelera, de cara a 2023. En junio abandonaron el equipo el zaguero Gustavo Henrique y el volante WIllian Arão, ambos contratados por Fenerbahçe, de Turquía, elenco que actualmente dirige el exflamenguista Jorge Jesús. Esta semana se despidió el delantero Vitinho, rumbo a Al-Ettifaq, de Arabia Saudita. Antes se habían marchado el lateral derecho chileno, Mauricio Isla (a Universidad Católica, de Chile), el lateral izquierdo René (Internacional) y el mediocampista Andreas Pereira (Fulham, Inglaterra).

En la próxima ventana se irían dos históricos, como el creativo Diego Ribas y el arquero Diego Alves, ambos con 37 años. A su vez, el talentoso Bruno Henrique y el zaguero Rodrigo Caio están fuera de competencia tras haber sufrido graves lesiones. Más allá de las bajas, el poderío de Flamengo conquistó en el último mercado, como piezas de recambio, a Arturo Vidal, que estaba en Inter, de Italia; a Everton Cebolinha (ex-Gremio, que estaba en Benfica); a otro chileno, el mediocampista Erick Pulgar (proveniente de Fiorentina, Italia), y al lateral uruguayo Guillermo Varela (Dinamo de Moscú, Rusia).

A la cita crucial del 29 de octubre en Guayaquil Flamengo llega fortalecido y con otro título ya en el bolsillo gracias al nivel superlativo del goleador del torneo Pedro (Guilherme Abreu dos Santos), quien consolidó su posición al marcar el empate provisional en la victoria por 2-1 en Río de Janeiro sobre Vélez.

Fue el duodécimo gol de Pedro 'el Grande', con un dato adicional: sus principales perseguidores marcaron siete y ya están eliminados: el argentino de Vélez Lucas Janson y los brasileños de Palmeiras Rony y Rafael Navarro.

Pero el sorprendente Athlético Paranaense parece sentirse cómodo cuando enfrenta a rivales con declarado favoritismo. En las semifinales eliminaron al campeón de las últimas dos ediciones de la Libertadores. La victoria por 1-0 sobre el Palmeiras en Curitiba parecía insuficiente para los de Luiz Felipe Scolari, que al final salieron con la clasificación tras igualar 2-2.

La final teñida de rojo y negro de la edición 63 de la Copa Libertadores podrá llevar el tercer título a Flamengo o el primero al Athético Paranaense. Y dejar a uno de los dos clubes con la espina clavada de haber perdido dos finales brasileñas del torneo.

FLAMENGO vs. VÉLEZ [2-1] | RESUMEN | CONMEBOL LIBERTADORES 2022

