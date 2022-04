"Escuchame pelot..." Horacio Pagani explotó en la TV

Siempre va a generar polémica. ¿Es cobrable? Sí, pero también no es cobrable, dijo el entrenador de River, acerca del penal que significó el 1-1 parcial para su equipo Siempre va a generar polémica. ¿Es cobrable? Sí, pero también no es cobrable, dijo el entrenador de River, acerca del penal que significó el 1-1 parcial para su equipo

Más tarde en el encuentro, los de Núñez celebraron una obra de arte de Matías Suárez tras un gran pase de Juan Fernando Quintero para que River triunfe 2-1 en el Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la vereda de enfrente, en el partido entre Boca y Lanús, la intervención (o mejor dicho la no-intervención) del VAR dijo presente. El xeneize jugó verdaderamente mal ante el granate -último del campeonato en su zona- y no pasó del empate.

A los 5' de iniciado el encuentro, Sebastián Villa abrió el trámite para los de Sebastián Battaglia con un remate lejano, que tuvo la fortuna de que se desviara en uno de los hombres de Lanús para que se metiera en el palo izquierdo de Fernando Monetti. Ese arranque furioso de Boca se extendió hasta el minuto 26, cuando José Sand convirtió un gol que fue analizado varios minutos por la tecnología y que finalmente fue convalidado.

Desde allí; el xeneize se convirtió en pura confusión y desorganización: perdió mucha tenencia de balón, no presionó al rival y, para colmo, se lesionó Gastón Ávila, defensor central que se suma a la extensa lista que ya padecía Boca.

image.png Boca empató ante Lanús y se llena de dudas. (Noticias Argentinas).

Sobre el final del partido, Frank Fabra pisó el área de Lanús y colocó un centro que pegó en el brazo izquierdo de Ángel González, mediocampista del 'Grana'. El pedido y el descargo fue generalizado con el juez Facundo Tello, quien decidió no revisar la polémica acción. Si bien le hablaron al juez del partido, llama la atención por qué Tello ni siquiera acudió al monitor.

De esta manera, el xeneize sigue con la sequía de la Copa de la Liga Profesional en 2022. Este año, en La Bombonera, y por dicho certamen, Boca aún no ganó.

https://twitter.com/PelosiJose/status/1515850108511809539 CLARO PENAL NO SANCIONADO PARA BOCA!

La mano extendida evitó el centro de Fabra, no hay dudas, es la MISMA MANO POR LA CUAL AMONESTAN A ROJO en mitad de cancha en el PT, espero que @Facu08976803 busque esa jugada. pic.twitter.com/QMBaqpk2yw — PEPE PELOSI (@PelosiJose) April 18, 2022

Pagani vs. Distasio

A raíz de ambas polémicas en los partidos de Boca y de River, se abrió el debate en la mesa de "Pasión por el Fútbol", que transmite Eltrece todos los domingos a la noche donde Horacio Pagani, y Nicolás Distasio, nuevamente acaloraron la discusión con opiniones contrapuestas.

"¿Qué te dije del VAR el otro día? Hay que sacar esta porquería. Ahora la cuestión es doble sospecha: de los árbitros y de los que están en el VAR", comenzó Pagani en su reclamo, en el programa que conduce Sebastián 'Pollo' Vignolo.

Y allí Distasio entró con los tapones de punta: "Totalmente. Hoy Boca debió terminar con nueve hombres. Y el VAR dijo que no. Sospechoso”, a lo que Horacio Pagani estalló con una sarcástica risa: "¡Extraordinaria exposición neutral de un periodista! El penal de River fue penal y Boca tenía que terminar con nueve hombres. Enzo Pérez también tenía que haber sido expulsado. Pero no lo dicen. Dejemos hablar primero a la neutralidad, habla el periodismo"

image.png Horacio Pagani y Nicolás Distasio, a los gritos otra vez.

El punto de quiebre llegó cuando Nicolás Distasio -reconocido periodista de River- apuntó contra su colega veterano y su supuesto fanatismo por Boca: "Hablan solamente de una jugada puntual, por favor. Se le nota la camiseta a Horacio", dijo Distasio.

¿Qué camiseta pelotudo? ¿Qué camiseta? ¿Vos decís que sos de River o no? Yo no soy de Boca carajo, explotó Pagani ¿Qué camiseta pelotudo? ¿Qué camiseta? ¿Vos decís que sos de River o no? Yo no soy de Boca carajo, explotó Pagani

Y siguió: "Pero escuchame pelotudo. Sacame a este logi. ¿Vos periodista? ¿De qué periodista?", exclamó furioso Horacio Pagani.

¿Y vos sos periodista? Das vergüenza todos los domingos, replicó el de River ¿Y vos sos periodista? Das vergüenza todos los domingos, replicó el de River

Recordemos, ambos habían tenido un cruce hace poco con cuestiones de discusión similares.

