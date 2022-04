El VAR es productivo, el hombre es el corrupto

Cuando el VAR identifica un posible error, hay 3 escenarios posibles:

Decisión anulada por consejo del VAR.

Se recomienda revisión en el campo (OFR).

El árbitro elige ignorar el consejo del VAR.

En todos los casos, la decisión final recae en el árbitro.

Sí, se podrá admitir, que muchas veces no se usa bien o no se muestra y se transparenta en el momento justo, o bien que se lo utiliza para situaciones que demoran el juego y que no tienen sentido. En fin, para criticar siempre hay motivos.

var 3.jpg Sala de Operaciones del VAR.

No obstante, respecto de las demoras generadas por su accionar en el propio juego (para eso está el tiempo de adición), los detractores del VAR…

¿no se molestan cuando se pierde tiempo cuando un arquero que descuelga un centro y no lo toca nadie se tira al suelo para quedarse y robar minutos cuando va ganando?.

¿O cuando el mismo arquero finge una dolencia, se tira al piso, y como el reglamento indica que es el único jugador que no puede ser retirado del campo para atenderlo, los asistentes deben hacerlo dentro del mismo?.

¿No es más desleal ese tiempo perdido de forma espuria que el que puede tomarse el VAR buscando justicia?

¡No le busquen más vueltas muchachos! ¡Qué jodidos somos los argentinos!

Como todo el mundo nos quejamos de las injusticias pero cuando surge algo para intentar combatirla también lo destruimos, y sin fundamentos lógicos. Gataflorismo a la máxima expresión.

El mundo avanza, igual que el juego y las velocidades del mismo; y está bien que la tecnología pueda darle una mano al ojo humano que es falible.

La idea del VAR fue para echar un manto de transparencia a un deporte mundialmente popular que se ha convertido en uno de los negocios más importantes del mundo. Y por ende, la corrupción es moneda corriente.

Se discute que el VAR desnaturaliza el juego, algo que se podría aceptar, pero acá lo importante es que es un elemento que deberá usarse para erradicar de cuajo la injusticia, algo recurrente en las decisiones arbitrales tanto por error humano inconsciente como no tanto.

Debe quedar claro que la tecnología suma más de lo que resta y que las polémicas se suceden cuando el hombre mete su mano.

Ahí si que tallan o pueden tallar las prevalencias para los poderosos, pero esas suposiciones (que pueden ser ciertas) no pueden opacar lo bueno del aporte tecnológico.

VaR 2.jpg Cuando el VAR identifica un posible error claro y evidente, hay 3 escenarios posibles: Decisión anulada por consejo del VAR Se recomienda revisión en el campo (OFR) El árbitro elige ignorar el consejo del VAR.

La pasión

Habría que ver en el mundo desde que se está implementando, cuántas veces estableció justicia y cuantas no. Más adelante reflejaremos un dato al respecto.

Seguro que se hará complicado determinarlo porque es imposible constatarlo con precisión quirúrgica, pero seguro que han sido mayoría los actos de justicia determinados en detrimento de los que no. Ya con esto sólo el VAR paga con creces.

Pero, claro, el problema de la pasión es que cuando uno se puede ver perjudicado, de nada sirve; y cuando es al revés, nadie dice nada. Miserias humanas.

Éste será un tema que no tendrá fin y que recién comienza porque acaba de llegar a un país (que todo lo debate y nada se acepta) para quedarse definitivamente.

Seamos sensatos, no critiquemos por criticar o si se perjudica por esas cosas del deporte a nuestro equipo preferido. Seguramente serán muchas más las veces que nos beneficiará de las que nos perjudicará. Y si nos tiene que perjudicar y es justo que así sea… A bancarla señores.

Habrá que tener algo de paciencia para que su uso se aceite algo mejor y se mejore todo lo que posible. Nuestro consejo es que no lo miremos como un gran enemigo.

¿Cuántos festejos injustos hemos tenido que nos dejaron felices?

¿Cuántos momentos en los que hemos sido perjudicados si nos miramos el ombligo?

Habrá que tratar que tanto el triunfo como la derrota sean genuinos.

inventor del var.jpg Antonio Ibáñez de Alba, inventor del VAR.

Nacimiento y patente del VAR

La culpa fue de Mauro Tassotti, el defensa italiano que le fracturó la nariz a Luis Enrique en los cuartos de final del Mundial de FIFA, USA 1994.

El árbitro no vio el codazo en el minuto 93. La repetición de la jugada no dejaba lugar a dudas. Tampoco la sangre en el rostro del entonces delantero y hoy seleccionador de 'La Roja'. Pero no hubo pena máxima.

Como tantos otros españoles convocados frente al televisor aquella tarde, infausta para ellos, Antonio Ibáñez de Alba (nacido en Chiclana de la Frontera, Andalucía, en 1956, ingeniero que trabajó en la NASA) asistió impotente a la eliminación de España.

La bronca y la frustración le duró 3 días. Al 4to., ya se había encerrado en su laboratorio para hacer las primeras pruebas con un prototipo. “En el transcurso de unos meses, encontré el antídoto contra las polémicas arbitrales”, manifestó el ingeniero.

La instancia de solicitud de patente tiene fecha de 1 de septiembre de 1995. “Apliqué algunas de los avances científicos que había ido perfeccionado en Estados Unidos para realizar un control electrónico del perímetro del campo y de las coordenadas instantáneas del balón por medio de un sistema de gonios y sensores de corte conectados a varios chips”.

Lo que entonces sonaba a chino hoy es la gran apuesta de la FIFA por un futbol más justo y transparente.

El proyecto Arbitraje 2.0, a principios de la década de 2010, bajo la dirección de la Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) se hizo cargo de la inicitiva.

El sistema se probó mediante juicios simulados durante la temporada 2012-2013 de la Eredivisie, la liga de fútbol del país.

En 2014, la KNVB solicitó a la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, que define el reglamento de esta disciplina deportiva) que permitiese que el sistema se utilizara durante pruebas más extensas.

El IFAB lo aprobó en su reunión general de 2016. Lukas Brud, secretario general de la IFAB lo fundamentó en la mano de Thierry Henry que eliminó a Irlanda de la Copa del Mundo 2010. El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se oponía a la introducción de nuevas tecnologías en el fútbol. Pero Blatter cayó por corrupción en 2015 y su sucesor, Gianni Infantino, impulsó el VAR porque le permitía diferenciarse.

La primera prueba en directo del sistema VAR fue en julio de 2016 en un partido amistoso entre PSV y FC Eindhoven.

En agosto de 2016 lo probó la United Soccer League en un partido de reserva de la Major League Soccer. Apelando al VAR, el árbitro del partido, Ismail Elfath, exhibió una tarjeta roja y una tarjeta amarilla, consecuencia de incidentes.

En septiembre 2016 se utilizó durante un amistoso internacional entre Francia e Italia.

El 1er. partido no amistoso fue una eliminatoria oficial de la Copa Nacional KNVB entre Ajax y Willem II, el 21/09/2016, e incluyó un monitor de campo". Todavía no había una regla oficial de FIFA. Los jugadores estaban confundidos cuando, por consejo del VAR, ocurrió una explsión.

Corolario: se decidió qu las decisiones del VAR debían comunicarse al jugador, al público que miraba dentro del estadio y al de la televisión.

luis enrique mauro tassotti.jpg En la imagen acaba de ocurrir la agresión de Mauro Tassotti a Luis Enrique, origen del VAR.

El debut

El árbitro húngaro Viktor Kassai será recordado como el primero en pitar un penal tras ver la repetición de la jugada en video, que significó el primer gol del Kashima Antlers durante la semifinal del mundial de clubes frente a Atlético Nacional de Colombia, que se disputó en diciembre de 2016 en Japón.

En el fútbol argentino se implementó recientemente a partir de la fecha Nº8 del Torneo de la Liga Profesional 2022 en curso. Todos los encuentros están siendo observados por el personal asignado desde el edificio que la AFA construyó en el predio que cuenta con 7 salas VOR (Var Operation Room) pero que, en principio, serán 4 hasta que termine de instalarse todo en el nuevo edificio.

La cabina VOR contará con un operador de video (no es árbitro y solo acata órdenes técnicas), un árbitro VAR, un árbitro AVAR (asistente) y un Quality Manager (un exárbitro). Para comunicar las salas VOR con todos los estadios representó una inversión para la compra de 1.800 kilómetros de cable de fibra óptica.

El VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de la transmisión oficial. No tiene herramientas propias y otras imágenes no tendrán validez. La TV tiene un mínimo de 8 cámaras (más las 2 que hay en los arcos) pero puede haber partidos con más.

Todos los estadios de la 1ra. División están listos para la implementación del VAR salvo el de Barracas Central (que hará de local en el de Huracán) y el José Dellagiovanna, del Club Atlético Tigre, que quedó certificado después del partido ante Rosario Central.

var 1.jpg El VAR no garantiza que no sucedan errores pero los disminuye.

¿Cuándo interviene el VAR?

Deberá intervenir en estas 4 situaciones claves:

#Gol o no gol

Si la pelota ingresó en su totalidad.

Si la pelota salió del campo en la jugada del gol

En un fuera de juego en la jugada del gol.

En una falta del equipo atacante en la jugada del gol.

#Penales

El VAR interviene si no fue falta o sí fue afuera del área.

Si fue falta o se cobra afuera del área.

Si la pelota salió del campo en la jugada del penal.

Si existe un fuera de juego en la jugada.

Si hubo una falta previa del equipo atacante en la jugada.

Si hubo invasión con incidencia del equipo atacante.

#Tarjetas rojas

El VAR interviene si el árbitro no saca una tarjeta roja que correspondía o si es expulsado incorrectamente.

No interviene en los casos de las expulsiones por doble amonestación.

Gestos ofensivos, insultantes o humillantes. No se utilizará para leer labios.

#Identificación de identidad

El VAR interviene para aclarar la identidad de un futbolista en caso de una amarilla o roja.

Consideramos apropiado recordar el siguiente ejemplo vinculado con el único Mundial que utilizó VAR en un año especial para el fútbol, que culminará su agenda con la máxima competencia en Qatar.

El 1er. Mundial que utilizó el VAR fue Rusia 2018 y ¿sabe cuáles fueron las cifras de efectividad, ya que nosotros planteamos esto de las estadísticas y que no podemos comprobar en todo el mundo?

Pierluigi Collina, exjefe del Comité de Árbitros de la FIFA (él renunció en agosto de 2018 luego del mundial de Rusia), dijo que el 95% de las decisiones tomadas inicialmente por los árbitros en ese Mundial habían sido correctas y esta cifra se elevó a un 99,3% gracias a la intervención del VAR.

Pierluigi Collina atribuye parte del éxito del VAR en el mundial a Conmebol

El italiano agregó que se habían verificado 335 decisiones en los 48 partidos de la fase de grupos y que el VAR realizó 17 revisiones.

Sin embargo, el exárbitro mundialista no hizo ningún comentario sobre decisiones individuales, como la de no haber otorgado a Serbia un penal contra Suiza cuando Aleksandar Mitrovic parecía estar tomado por un defensor helvético.

“Es interesante que estés interesado en el 0,7% (de las decisiones equivocadas) y no en el 99,3%", dijo en respuesta a una pregunta del periodismo crítico. "Creo que el 99,3% (de precisión) es una cifra aceptable después de estos 48 partidos".

Y lo que también dijimos en este caso que reflejaba Colina el error fue humano por no recurrir al VAR y no querer interpretar la imagen. Eso no es culpa de la tecnología en el caso. ¡Aflojemos con las críticas y los debates de una vez!

SARMIENTO VENCIÓ A GIMNASIA EL VAR EVITÓ UNA ROJA, TENSIÓN EN LAS TRIBUNAS, GOL AGÓNICO Y MÁS

------------------------

Más contenido de Urgente24

El mejor alimento para ayudar al cerebro a 'envejecer bien'

He aquí 8 razones para comer estas semillas oscuras

Si quieres mejorar tu memoria, come más de este alimento

Beber esto a diario reduce azúcar en sangre, según estudios

Harvard avisa de coágulos de sangre y algo que muchos hacen