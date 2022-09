El lujoso bunker de la Selección Argentina en Qatar 2022

Las canchas cuentan con arcos móviles para realizar fútbol en espacios reducidos y luz artificial para simular condiciones de juego de los partidos que se disputen en horario nocturno. También servirá en las prácticas cotidianas dentro de un país que promediará 26°C en el otoño mundialista.

Bunker Selección Scaloneta Clarín.webp Una de las canchas de la Universidad de Qatar, complejo que alojará a la Selección Argentina en Qatar 2022. Foto: Clarín.

Al lado de este lugar, hay un espacio dedicado a las salas de recuperación física, de video y los vestuarios, pero los encargados de la logística de la Selección Argentina pidieron trasladar estos últimos a una sala vidriada que está justo al lado de los campos de juego y colocar un gimnasio pegado a las canchas.

Los jugadores y sus familias podrán reunirse en el espacio de piscinas del complejo universitario, donde los enviados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidieron levantar un sector de parrillas.

Este complejo cuenta con la ventaja de estar a menos de 60 kilómetros de todas las sedes y a solo 20 minutos del Estadio Lusail, donde la Selección Argentina jugará sus primeras dos fechas del grupo C frente a Arabia Saudita y México y a donde buscará volver el 18 de diciembre, día de la gran final. Este es un detalle a no pasar por alto en un Mundial que tendrá la particularidad de que no habrá viajes largos entre ciudades.

Bunker Selección Clarín.webp Uno de los gimnasios de la Universidad de Qatar, la concentración de la Selección Argentina en Qatar 2022.

Este predio también cuenta con una pista de atletismo; 30 canchas deportivas adaptables para practicar diferentes deportes y áreas de sauna y jacuzzi.

A partir de octubre, los sectores interiores del lugar comenzarán a pintarse de celeste y blanco con la instalación de diferentes gigantografías del último campeón de la Copa América 2021.

La Selección Argentina y España, unidos por su concentración en Qatar 2022

La Selección Argentina y su par de España, dos de los máximos favoritos en Qatar 2022, compartirán lugar de concentración porque La Furia, entrenada por Luis Enrique, se alojará en el ala de mujeres de la Universidad de Qatar, pero la organización del Mundial manifestó que ambos planteles no se cruzarán en ningún momento.

Sin embargo, deberán ponerse de acuerdo ambas delegaciones para turnarse en el uso del estadio multiuso con capacidad para 10 mil personas que le pertenece al complejo y que será ampliado a 22.400 espectadores para ser una de las sedes de la Copa Asia 2027.

