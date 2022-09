Despedida de Leonardo Ponzio: Horario y dónde verlo en vivo

Ponzio, al igual que Jonatan Maidana, es considerado un ídolo por los hinchas por haber estado presente en el campeonato que River disputó en el Nacional B. Luego, el Millo conseguiría el ansiado retorno a Primera.

Me desenvolví como me enseñaron en mi casa, con valores. Fue un privilegio. fueron pocos los que tuvieron un partido despedida, un homenaje, para volver a encontrarse con la gente, algo que era normal, pero un día se termina. Es un privilegio entrar al campo de juego y jugar en este club. Voy a poder volver a vivir esas sensaciones, vivir un vestuario. En el último tiempo uno valora eso. Esto no lo soñé. Soñé muchas cosas, pero tener una despedida así en un club como este, no, expresó Leonardo Ponzio

A qué hora es el partido

El inicio del partido homenaje a Leonardo Ponzio está pautado para las 20.30 horas -horario argentino- en el estadio Más Monumental.

Por dónde puedo ver el partido despedida

El encuentro será transmisión exlusiva de Star+. La plataforma de streaming es una de las más caras: su suscripción mensual cuesta AR$880.

Quiénes son los invitados

Los equipos aún no están confirmados pero hay varias presencias aseguradas, como las de: Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Norberto Alonso, Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Javier Pinola, Jonatan Maidana, Milton Casco, Bruno Zuculini, Fernando Cavenaghi, Ignacio Scocco, Maxi Rodríguez, David Trezeguet, Enzo Pérez, Diego y Gabriel Milito, Ernesto Farías, Sebastián Abreu, Chori Domínguez, Germán Lux, Marcelo Escudero, Danilo Gerlo, Paulo Ferrari, Fernando Belluschi, Matías Kranevitter, Rodrigo Mora, Julio Chiarini.

Además de ellos, también estarán la mayoría de los integrantes del plantel actual: Emanuel Mammana, Matías Biscay, Hernán Buján, Lucas Beltrán, David Martínez, Leandro González Pirez, Elías Gómez, José Paradela, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Matías Suarez, Miguel Borja y Pablo Solari, entre otros.

