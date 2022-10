Arde el WhatsApp del PRO: Piden expulsar del partido a Patricia Bullrich

Bullrich, ayer (13/10) salió muy fuerte desde su cuenta personal en Twitter a condenar la aprobación y envió un mensaje a la interna:

Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo

Entonces, María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, salió con los tapones de punta y se lo explicó:

Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio

Y en la Ciudad venimos llevando adelante la política de integración más importante de la Argentina, nivelando la cancha para que el trabajo y el esfuerzo sirvan para progresar.

De ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas De ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas

Pero sí reconocemos que hay que ocuparse de estos temas que arrastran décadas. Con un norte de nivelar oportunidades y generar desarrollo, porque para eso hacemos política en JxC: para resolver los problemas de la gente y transformar la Argentina”, la fulminó Migliore a Bullrich.

Explotó el WhatsApp del PRO

Pero no todo terminó en un hilo de Twitter. Los tonos se fueron alterando en conversaciones privadas y chat grupales a través de WhatsApp, al punto tal que muchos concluyeron que lo mejor sería la expulsión de Bullrich de la Presidencia del partido o directamente del espacio.

El periodista de Perfil, Ezequiel Spillmann se hizo eco de esto y contó: "Duros intercambios entre los diputados del PRO contra Patricia Bullrich tras haber criticado la ley que impide desalojos en asentamientos del RENABAP (ley del gobierno de Macri). Diputados cercanos a Bullrich (Laspina, Angelini, R. Machado, Torello y Ajmechet,entre otros) votaron a favor", agregando:

Arde el chat del bloque y hay intercambios personales. Hubo pedidos para sacar un comunicado en contra de Bullrich hasta pedidos de expulsión de la presidencia del partido, algo que ya ocurrió en un zoom del PRO con Julio Shad (diputado 2017-2021, PRO La Rioja) Arde el chat del bloque y hay intercambios personales. Hubo pedidos para sacar un comunicado en contra de Bullrich hasta pedidos de expulsión de la presidencia del partido, algo que ya ocurrió en un zoom del PRO con Julio Shad (diputado 2017-2021, PRO La Rioja)

