"Que a CFK no se le ocurra no participar, ¿qué haríamos?"

Con una candidatura de Cristina por supuesto que no habría ningún tipo de discusión. De no poder llegarse a eso se verá. Me parece que tampoco hay que enredarse en el debate electoral porque hay una situación de proscripción y nuestra principal batalla es resolver eso.

Acerca de Alberto Fernández, el camino es la autoexclusión:

"Lo importante es que el Presidente encuentre su rol en el diseño electoral y yo creo que tiene un papel muy importante para jugar, como lo hizo Eduardo Duhalde en 2002 cuando se dio cuenta de que no tenía chance electoral . Hay que correr las cuestiones personales, los protagonismos, para pensar en el conjunto de la fuerza política".

. Hay que correr las cuestiones personales, los protagonismos, para pensar en el conjunto de la fuerza política". "No es que yo crea que no tiene chances, es que uno percibe. No hay una demanda de los diversos sectores políticos, sociales, sindicales que integran el espacio. Si la hubiera ya sería el primero que ya estaría pegando afiches".

El problema es que Alberto Fernández todavía no cede, aún cuando todos saben que le prepara el camino a Daniel Scioli.

Ya en el salón Ballena Azul del CCK, repleto, el tema de CFK fue el 'lawfare':

"Perdónenme que hable tanto de economía, pero todo lo que pasa, todo lo que se sufre tiene que ver con la economía".

"Si vas con los otros y con los medios no tenés problema, el problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo".

"Tal vez yo porque lo represento es que se encarnizan conmigo, no solo economía sino también lo que hicimos en derechos humanos, no nos van a perdonar nunca".

"Si me van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa no me importa, lo que me importa es volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos".

Según CFJ, a los gobiernos "populistas" se los "persigue" no porque sean de "izquierda, derecha, de abajo o arriba", sino porque "igualamos a las sociedades", porque impulsan la "justicia social" y porque garantizan el "derecho de los trabajadores a participar activamente en el Producto Bruto de lo que producen".

Bueno... es válido en caso de que no haya inflación. Cuando hay inflación todo cambia. Y cuando la inflación la provoca un autodenominado gobierno "populista", la confusión es total.

Pero CFK tiene otro relato:

La nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina comienza a construir la teoría del 'Se llevaron todo' y tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI. Si no había deuda, había reservas ¿me quieren decir qué hicieron en 4 años que entregaron el país hecho percha?