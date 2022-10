Los "pero" de Cristina Kirchner

El hilo del tuit dio rienda suelta a las especulaciones sobre cuál era el trasfondo del mensaje. En el Gobierno todavía retumban las cartas y los discursos en los que la Vicepresidente trataba de torcer el rumbo económico de la administración de Alberto Fernández, en ese momento a cargo de Martín Guzmán. En aquel entonces, el Presidente y la Vice no se hablaban y se disparaban dardos cada vez que tenían una oportunidad. Y aunque la hostilidad se ha reducido considerablemente, merced al pánico en el que entró todo el universo del Frente de Todos tras la crisis que desató la salida de Guzmán y se profundizó en el breve interinato de Silvina Batakis, los Fernández siguen sin mantener una comunicación fluida. Probablemente no haga falta, ya que la Vice prefiere el trato directo con Sergio Massa, quien tomó la batuta de la economía hace 2 meses con su beneplácito y con luz verde para aplicar el plan de ajuste que no le había permitido al discípulo de Joseph Stiglitz.