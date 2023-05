La Cámpora estalló contra Página12 y desmiente a Santa María

Supuestamente, el sábado 27 de mayo por la noche “la cúpula del espacio, cuya líder es CFK, habría definido en una reunión cumbre que trabajarán para que el candidato a Presidente sea el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; para que el gobernador Axel Kicillof finalmente se quede en suelo bonaerense —como él quería— para poder ir por su reelección; para que el ministro de Economía, Sergio Massa, encabece la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires y para que el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, encabece la lista de diputados”.

A su vez, se habría definido -siempre en potencial- que el compañero de fórmula de De Pedro sería el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Repudio de la DAIA: El "chiste" que Página12 tuvo que borrar

A través de Página12, CFK se tomó una sopa de sapos

Fuerte sospecha alrededor de Víctor Santa María

Lo cierto es que hay enormes sospechas por la línea editorial del encargado de edificios. Es que pese a que armó un acto para que CFK inaugurara la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata, luego la ninguneó en su tapa cuando fue a C5N.

image.png CFK brilla por su ausencia en la tapa de Página12 del 19 de mayo tras estar en C5N la noche del 18 de mayo.

P12 chicanea a militontos con CFK "¿Qué hago con los rulos?"

A su vez, siempre se mostró muy cercano al presidente Alberto Fernández pero desde El Nueve lo escracharon e ironizaron en Telenueve al Cierre por haber bajado del avión con su guitarra y haber llevado él mismo su valija para pasar el fin de semana largo de mayo en Chapadmalal. También lo expusieron al mandatario por haber salido solo del Te Deum.

Más allá de que CFK haya dicho en C5N que al levantarse comienza el día leyendo Página12 en versión digital, conspiranoicos recuerdan que no cayó bien que la vicepresidente le haya pegado a la CGT:

No quiero recordar cuál era la situación. Muchos gobernadores decían 'se terminó el ciclo de Cristina' y la CGT no sé sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, pero verissimo No quiero recordar cuál era la situación. Muchos gobernadores decían 'se terminó el ciclo de Cristina' y la CGT no sé sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, pero verissimo

Ese habría sido el motivo por el cual la central obrera decidió no movilizar a la Plaza de Mayo el jueves 25. “Quieras o no, el SUTERH forma parte de la CGT”.

Otros, agregan a esto el detalle de Juan Manuel Olmos en el nuevo Tango 01 (ARG 01), llevado por el ministro de Economía, Sergio Massa. En el PJ porteño no hace falta recordar, ironizan los más empapados en el tema, el enfrentamiento personal que existe entre el vicejefe de Gabinete y el líder de los encargados de edificios.

Si a este guiso de internas con demasiada papa y poca carne -o interna con demasiado humo y pocos votos- le faltaba algo, es la histórica relación de Santa María con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De todas maneras, en Página12 intentan quedar bien con Sergio Massa aunque tampoco tanto. Lo cierto es que muchos leen entrelíneas ciertas notas que favorecen a Daniel Scioli, enemigo de Massa.

image.png

La realidad es que en La Cámpora no cayó bien el artículo porque entienden que todo se determinará el 12 de junio, luego de las elecciones en Tucumán, cuando se reúnan los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Incluso, en el medio que hasta ahora era ultraK se dio voz a críticas muy duras a la organización: “Desde algunos sectores del espacio, que no son La Cámpora, están molestos y consideran que al kirchnerismo le falta construcción territorial más allá de la provincia de Buenos Aires. Resaltan que eso quedó demostrado en el acto del jueves al que asistieron solo dos gobernadores además de Kicillof: Alicia Kirchner, de Santa Cruz y Ricardo Quintela, de La Rioja. ‘No podemos ser una fuerza del conurbano’, se quejan”.

Lapidario lo que sigue: Le reclaman "conducción además de liderazgo", porque dicen que si ella no conduce "va a volar todo por el aire". "Necesitamos que nos junte a todos, nos contenga, nos ordene, que pregunte y sintetice", agregan. Sobre De Pedro como candidato, opinan que tendrá un enorme desafío por delante: crecer exponencialmente porque su imagen es poco conocida. "Lo está intentando contra todo pronóstico. Hay que ver qué se logra de acá al 24. Se ve un escenario complejo", consideran.

Página12 contra todos

En el Frente Renovador tampoco cayó bien que otra vez se intente bajar a Massa de la carrera presidencial. Respondieron tajante a Urgente24: “Ni como vice ni al Congreso de nuevo. Presidente o nada”.

Y entre los gobernadores tampoco porque consideran que no fueron consultados sobre esto y ya se había acordado por lo bajo que del CFI saldrá la fórmula o las fórmulas para las PASO.

Encuestas van, encuestas vienen, queda claro que el Frente de Todos volverá a perder en la Ciudad de Buenos, muchos recomiendan que se preparen para una derrota histórica del peronismo a nivel nacional y el dirigente de Boca no sería el único que se levanta todos los días pensando en cómo poner un huevo en cada canasta.

El problema en el oficialismo es que un día ven que le pega a Alberto Fernández, otro a Cristina Kirchner, luego contra La Cámpora y otro día va contra Sergio Massa. Incluso, al Papa Francisco luego de haber designado al peronista Jorge García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, cercano a la familia Massa, pero también a dirigentes radicales:

image.png

