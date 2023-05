Las operetas de Alberto: Kulfas, Guzmán, Albistur y Página12

Durante los últimos días reaparecieron el exministro de Economía, Martín Guzmán, y el exministro de Producción, Matías Kulfas, para disparar directamente contra Sergio Massa. La gran pregunta es si ellos dicen lo que no puede Fernández.

En el caso de Kulfas, directamente acusó al líder del Frente Renovador de no tener un plan económico ni de estabilización, pegando de frente contra la idea de Massa de ser el ministro que salvó la gobernabilidad del oficialismo justo a tiempo en agosto 2022: “La discusión shock o gradualismo se terminó, necesitamos un plan de estabilización ”.

"Buscan contener la situación. Creo que hay que hacer un plan de estabilización, pero esa es una tarea más del próximo gobierno porque requiere validación electoral", agregó.

A su vez, Kulfas disparó contra CFK en Infobae: "Sobre la toda la conducción, pero vi un cambio de actitud importante en el caso de Cristina. En mayo del 2019, en aquel video en el que anunció la fórmula, nos dijo que estábamos en una crisis muy importante y que ya no tenía mucho sentido seguir mirando los logros del período 2003/2015, que había que mirar para adelante. Dijo que se necesitaba un líder de mayor diálogo, una coalición muy amplia, y que Alberto Fernández era la persona para encabezar ese momento histórico. ¿Qué pasó después que volvimos a un discurso autorreferencial donde todo lo bueno que había que hacer era lo del pasado y Alberto, que era una persona moderada, de diálogo, pasó a ser eso un problema? Tienen que responder quienes cambiaron".

A su vez, habló sobre cuál fue el momento en que llegó a un punto de no retorno la relación en el FDT:

Hubo una situación muy crítica de internas que llegó a un punto de no retorno. Fue una escalada pública. La vicepresidenta tenía un encono con el Presidente y lo expresaba fundamentalmente a partir del equipo económico. No es casualidad que me fui yo y a los 60 días se fue el ministro de Economía de entonces, Martín Guzmán Hubo una situación muy crítica de internas que llegó a un punto de no retorno. Fue una escalada pública. La vicepresidenta tenía un encono con el Presidente y lo expresaba fundamentalmente a partir del equipo económico. No es casualidad que me fui yo y a los 60 días se fue el ministro de Economía de entonces, Martín Guzmán

"Lo que dije quedó grabado en por lo menos dos medios de comunicación. La vicepresidenta increpó al presidente y de manera indirecta a mí y a Martín Guzmán por aspectos que tenían que ver con la gestión del gasoducto. Yo lo único que hice fue decir que esas críticas tenían que ir dirigidas a su equipo, a la gestión energética. Todo el tema venía de ahí. Nunca hablé de corrupción, hablé de temas que tenían que ver con la gestión política de la obra".

En tanto, Guzmán fue mucho más duro con Massa: "Casi un mes después de la salida, cuando asume el actual ministro, ahí hay un factor ordenador de la política que es: paramos de golpearnos entre nosotros y se apoya al ministro. Eso es bueno. Después se han dado una combinación de factores externos y de políticas económicas propias que ha llevado a una situación que hoy sabemos todos que es bien difícil, con una inflación que ha crecido fuerte", remarcó el ex funcionario en diálogo con Radio Con Vos.

Puntualizó sobre tres medidas en las que dijo tener "una visión distinta" y hasta mencionó que "llegado el momento en el que tenía que decidir", eligió "otra cosa".

"Pasa eso con la venta de los bonos del sector público al privado a precios de entre 20 y 25 centavos. Eso es equivalente a endeudarse en dólares a tasas muy altas. No lo hubiera hecho de ninguna manera, porque deshace un poco de la reestructuración de deuda de 2020 y daña la sostenibilidad de la deuda, que es un pilar para la estabilidad del país", explicó.

Sorprendió este viernes 19 de mayo la tapa del diario Página12, ignorando por completo la reaparición de CFK en la TV argentina. Ella estuvo en C5N, marcó picos de 11 puntos de rating. Este ninguneo se suma un chiste que dolió en La Cámpora por la chicana sobre los ruleros y los rulos:

image.png

En el peronismo, no dejan de vincular esto con la interna en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el medio pertenece al Grupo Octubre, que dirige Víctor Santamaría, quien a su vez es presidente del PJ porteño.

