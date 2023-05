El viernes 12 de mayo, el mandatario salió al cruce por Radio 10 al interpretar que “ no creo que lo que desestabilice a un gobierno sea la democracia interna, porque eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia”.

"Las PASO son una ley y yo no la creé. Hay que respetarla y creo que es una extraordinaria ley de Cristina porque hasta las PASO sí se arreglaban las internas entre 2 o 3 resolvía el problema el que tenía el aparato. Con las PASO no, porque son todos los ciudadanos entrando a votar a cualquier espacio político. Creo que es una gran ley que creó Cristina y soy el primero en respetarla. Creo que la creo para aplicarla y no para que no se aplique", insistió.

"Las PASO son la mejor herramienta para preservar la unidad", cerró sobre el tema.

Fue en la misma entrevista con Gustavo Sylvestre en la que habló de inflación psicológica autoconstruida para desviar la atención por el desastroso índice que iba a dar el INDEC horas más tarde: 8,4% en abril.

