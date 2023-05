Massadependencia, Albertismo y el FdT en una burbuja

Es cierto que la inflación no se comporta tal como esperaba el ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, todavía el nivel de actividad se mantiene alto y el desempleo no ha estallado, todo lo cual permite un año electoral en el que las noticias son los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no eventuales desmanes y saqueos. Más allá de la imprevisión de Mauricio Macri y la negligencia de Alberto Fernández, el gasoducto desde Vaca Muerta ha comenzado a concretarse. Si bien la sequía tiene un impacto espantoso, tanto en divisas como en recaudación tributaria, las estadísticas de Aduanas informan que las importaciones siguen abasteciendo los requerimientos industriales. Fernández no entiende ni donde se encuentra parado -y por eso Martín Guzmán le podía mentir o desinformar con cierta impunidad- pero la macroeconomía argentina se sostiene, aún cuando el país tiene una aguda situación de iliquidez transitoria que el FMI deberá resolver de alguna manera. Al Presidente en retirada le molesta su Massadependencia, que ni siquiera entiende cómo fue que sucedió. Pero él se aleja cada día más del FdT (Frente de Todos).