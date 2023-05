Arde el FDT: Cafiero y Larroque, a piñas en el Congreso PJ

El consultor Raúl Timerman, muy cercano al peronismo, directamente interpretó que " la carta de Cristina es el acta de defunción del Frente de Todos. Se tiene que formar algo nuevo. Eso no va más. Es un frente donde aquel que fue elegido por la que lideraba el espacio para ser presidente no se habla ni se puso nunca de acuerdo en todo el ejercicio de su gobierno con Cristina Kirchner, que escribió una, dos y tres cartas. Creo que ese tipo no va más".