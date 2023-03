Repudio de la DAIA: El "chiste" que Página12 tuvo que borrar

Repudio enérgicamente la banalización de la Shoá de @pagina12 mediante este desagradable “chiste” de Paz y Rudy. Como así también, poner paralelismos entre el nazismo y la oposición. No parece casual que sea de un medio alineado con el oficialismo. Esto no es humor. No todo vale. pic.twitter.com/JywMyMpb1i