Inflación entre dos fuegos: El "piso" de marzo resiste mientras el crudo hierve por Ormuz

La agenda del día revela tres frentes críticos que el gobierno de Javier Milei y los actores económicos están monitoreando. El reconocimiento de Luis Caputo sobre una inflación de marzo por encima del 3% marca un desafío comunicacional. Los ojos recaen sobre el INDEC.
Contraofensiva del Gobierno: Adorni prepara su defensa en el Congreso
Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión.
La oposición en Diputados no descarta convocar a una sesión especial para impulsar la interpelación de Adorni, aunque antes deberá forzar la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz.
En paralelo, La Libertad Avanza buscará cerrar filas con la oposición dialoguista para bloquear cualquier intento de sesión impulsado por UxP contra el ministro coordinador. Ese sostén incluye a sectores del PRO que responden a Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay, el MID de Oscar Zago y bloques provinciales alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
Con esos espacios negocian el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
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