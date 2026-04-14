Inflación entre dos fuegos: El "piso" de marzo resiste mientras el crudo hierve por Ormuz

La agenda del día revela tres frentes críticos que el gobierno de Javier Milei y los actores económicos están monitoreando. El reconocimiento de Luis Caputo sobre una inflación de marzo por encima del 3% marca un desafío comunicacional. Los ojos recaen sobre el INDEC.

Tras meses de caída, el índice parece haber encontrado un piso difícil de perforar. La estrategia oficial se centra en prometer una "baja drástica" para abril, apoyada en el ancla cambiaria y la mayor liquidación de divisas por la cosecha, que se estima en USD 35.000 millones

Mientras los mercados celebran la baja del riesgo país, la conflictividad social persiste en el interior (como el paro docente en Córdoba). No obstante, el Gobierno busca contraatacar con la activación del RIMI (Régimen de Incentivos para Inversiones Medianas), intentando que la microeconomía empiece a reaccionar tras el ajuste fiscal.

El equipo económico viaja a Washington con un dato complejo: las reservas netas estarían unos USD 11.000 millones por debajo de lo pactado originalmente.

El Gobierno enfrenta varios desafíos. Por un lado, el conflicto entre el Gobierno y la AFA escala. Pablo Toviggino denunció un "complot" y busca desplazar al juez que interviene en la causa sobre el sistema de votación de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas). Es un frente que la administración libertaria usa para conectar con el humor social futbolero.

Por el otro, la crisis en el PAMI por la deuda con clínicas privadas es el tema "subterráneo" que más preocupa a los gobernadores, ya que el colapso del sistema nacional presiona sobre los hospitales provinciales.

En el plano internacional, la amenaza de Donald Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz genera una volatilidad externa que Argentina sigue de cerca. Estratégicamente, esto pone a Vaca Muerta en el centro de la escena: un aumento en los precios internacionales del crudo beneficia las exportaciones energéticas locales, pero presiona los costos internos de combustible, complicando la meta inflacionaria.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Contraofensiva del Gobierno: Adorni prepara su defensa en el Congreso Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión. La oposición en Diputados no descarta convocar a una sesión especial para impulsar la interpelación de Adorni, aunque antes deberá forzar la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz. En paralelo, La Libertad Avanza buscará cerrar filas con la oposición dialoguista para bloquear cualquier intento de sesión impulsado por UxP contra el ministro coordinador. Ese sostén incluye a sectores del PRO que responden a Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay, el MID de Oscar Zago y bloques provinciales alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Con esos espacios negocian el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. VER +

Live Blog Post Mantener en pie el imperio es hoy la mayor preocupación de los Moyano Cerca de $900 millones fueron transferidos en solo 12 días desde la cuenta del Banco Provincia del sindicato de Hugo Moyano (Camioneros) y su obra social (Oschoca) a tres fideicomisos ligados a Liliana Esther Zulet, la esposa del líder gremial y administradora del holding empresarial alrededor del sindicato. Las operaciones se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, y quedaron al descubierto a partir de registros a los que accedió ahora el matutino porteño 'La Nación', y que encendieron alertas internas en un contexto de grave crisis financiera. VER NOTA VER +

Live Blog Post Protesta por emergencia en discapacidad Reclamo en el Ministerio de Economía. Prestadores y familiares exigen respuestas por agravamientos del sector. El propósito es entregar una nota a su titular, Luis Caputo. El pedido es claro: “Necesitamos respuestas”. VER +

Live Blog Post Lo que tenes que saber a las 11:00 sobre lo que ocurre en el país Este es el panorama informativo con los ejes centrales que dominan la agenda en las distintas regiones del país. Región Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos) Santa Fe: En Rosario , la atención se divide entre la gestión del transporte y la agenda deportiva local. A nivel provincial, el diario El Litoral destaca el avance de obras de pavimento en el norte santafesino (Gregoria Pérez de Denis) y proyecciones optimistas para las divisas del agro en 2026.

Córdoba: Fuerte operativo de seguridad en las rutas por el traslado de un tren del Ejército con vehículos de combate que realizó una parada técnica antes de seguir hacia el sur. Buenos Aires (PBA y CABA) Provincia de Buenos Aires: El gobernador, Axel Kicillof , oficializó el traspaso de $13.000 millones del Fondo de Emergencia a los municipios para aliviar las cuentas locales.

La Plata: Conmoción en la UNLP por el hallazgo de una beba fallecida en la Facultad de Arquitectura; la justicia investiga el caso.

CABA: Tensión en el Congreso. La oposición busca interpelar a Manuel Adorni por deudas personales denunciadas judicialmente, mientras el oficialismo delinea su defensa. Patagonia Tierra del Fuego: El gobernador Gustavo Melella firmó convenios con el CFI para financiar MiPyMEs de los sectores acuícola e hidrocarburífero. En Ushuaia , se desató una fuerte polémica por la operatividad del puerto y denuncias de "manipulación de información".

Chubut: Se declaró oficialmente extinguido el incendio en el Parque Nacional Los Alerces tras meses de trabajo. Por otro lado, el gobernador Torres confirmó el pago de una deuda de Anses por más de $48.000 millones. Norte Grande (NOA y NEA) Misiones: Prefectura Naval incautó un importante cargamento de contrabando en Puerto Iguazú tras un enfrentamiento armado en la zona fronteriza.

Salta: Revelan detalles de la autopsia en el caso del femicidio ocurrido en un country, que mantiene en vilo a la capital salteña.

Chaco: Gran impacto por un crimen ocurrido durante un festejo de cumpleaños; el atacante se grabó confesando el hecho antes de ser detenido. Indicadores y Servicios Dólar: El mercado opera con estabilidad relativa a la espera del dato de inflación del INDEC.

Salud: Hoy, 14 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, con campañas de detección en los centros de salud provinciales, especialmente en el norte del país. VER +

Live Blog Post Mientras tanto, Javier Milei celebra "un año de la salida del cepo" "Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas", recordó el Presidente a través de un amplio posteo. En otra parte, apuntó contra "Los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio". En ese sentido, remarcó: "Como siempre. La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Recalculando: FMI recorta el crecimiento de Argentina El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina crecerá un 3,5 % en 2026, medio punto porcentual menos de estimado en enero pasado y por debajo del 4,4 % registrado en 2025, al tiempo que eleva significativamente la previsión de inflación para este año.

Live Blog Post Jornada clave: Cumbre con el FMI La apretada agenda oficial estará atravesada por el esperado dato de inflación de marzo, el inminente viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), una licitación energética estratégica y un cónclave decisivo por el conflicto del transporte en el AMBA. En Estados Unidos, el ministro buscará continuar de cerca las conversaciones para cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional y destrabar así una transferencia por US$ 1.000 millones. Esa evaluación técnica abarca el desempeño de la macroeconomía argentina hasta el cierre de 2025, un período donde el Gobierno logró sobrecumplir la meta sobre el resultado fiscal, pero en el que no habría alcanzado a cumplir los objetivos fijados para la acumulación de reservas. VER +

Live Blog Post Caputo en el AmCham Summit: "Los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas" A pocas horas de la publicación del índice oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, Luis Caputo volvió a vaticinar que "los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas". "Vamos a ver una desaceleración de la inflación importante, con mayor crecimiento", proyectó durante su exposición en el AmCham Summit 2026. Luego de haber anticipado este lunes que la cifra superará el 3%, el ministro de Economía explicó: "La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un excesos de oferta, de una caída de la demanda o una combinación de ambos. Se tiende a pensar más en el exceso de oferta, pero muchas veces se da por la caída de la demanda, en particular en países como la Argentina". "Argentina podría haber crecido tranquilamente al 6,5 o 7% el año pasado, crecimos al 4,4%. El Riesgo País volvió a 1.500 y la inflación pasó del 1,5% al 3%. Bueno, todavía estamos purgando esa caída en la demanda de dinero", contextualizó, en alusión a la suba del IPC durante los úlitmos meses. VER +

Live Blog Post Marzo en rojo: El IPC resiste la baja y el frente externo mete presión El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en Rosario que el índice de inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, una cifra que marcaría un repunte respecto de los meses previos y cortaría la expectativa de desaceleración más rápida que venía sosteniendo el Gobierno. El funcionario hizo esa referencia durante una actividad en la Bolsa de Comercio, en la antesala de la publicación oficial del dato por parte del Indec. Según explicó, el comportamiento de los precios en marzo estuvo atravesado por factores puntuales que impactaron sobre distintos rubros. Entre estos mencionó el encarecimiento vinculado al petróleo por la guerra en Oriente Medio, con efecto sobre combustibles, transporte y pasajes, y también señaló la incidencia de la educación por el inicio del ciclo lectivo y de la indumentaria por el cambio de temporada. VER +

Live Blog Post PAMI: Crisis, protestas y segundo día de paro En un medida impulsada por la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA), los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas, en el marco de un conflicto que expone la creciente tensión entre los profesionales de la salud y la conducción de la obra social de los jubilados. Es que los profesionales rechazan la reciente resolución del organismo, que —denuncian— implica un fuerte deterioro de las condiciones laborales y salariales. Durante la huelga, garantizarán únicamente la atención de urgencias, lo que impactará directamente en la atención primaria de millones de jubilados y pensionados en todo el país. VER NOTA VER +

Live Blog Post Milei expone ante empresarios El presidente Javier Milei será este martes el encargado de cerrar el AmCham Summit 2026, en una jornada marcada por la expectativa que genera la difusión del índice de inflación de marzo y por la defensa que el Gobierno buscará hacer de su programa económico. La exposición del mandatario está prevista para las 18, si no se registran demoras, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se desarrolla el tradicional encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”. La presentación llegará apenas dos horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, un dato que el propio Gobierno ya reconoció que será superior al del mes anterior. VER +

Live Blog Post Boletín Oficial: Fuerte impulso a la digitalización del control financiero y reconfiguración clave en el sector energético El Boletín de hoy refleja un Gobierno que, aunque mantiene la emergencia en áreas críticas (Energía), está moviendo el aparato administrativo hacia una burocracia digital punitiva (UIF) y una planificación de asistencia social de largo alcance (hasta 2028), buscando despejar la incertidumbre política de corto plazo. Veamos los puntos más importantes: 1. Prevención de Lavado: Digitalización Total (UIF) La Resolución 37/2026 de la Unidad de Información Financiera es, quizás, el punto de mayor impacto para el sector corporativo y profesional. Se establece un nuevo esquema de registración para todos los Sujetos Obligados (bancos, escribanos, inmobiliarias, etc.). La inscripción y presentación de documentación respaldatoria será 100% digital a través del sistema SRO+. El Estado busca eliminar el papel para agilizar la trazabilidad y la validación de perfiles de cumplimiento. Régimen Sancionatorio: Se activan bloqueos automáticos del sistema para quienes no subsanen observaciones en 15 días hábiles. Esto impide la operatoria normal de reportes, dejando a la entidad en una situación de irregularidad legal inmediata. Domicilio Electrónico: El correo declarado tiene carácter de domicilio constituido; ya no hay excusas por "no recepción" de notificaciones.

2. Energía: Reconfiguración del Transporte de Gas A través de la Resolución 409/2026, el ENARGAS interviene en la logística del sistema energético. En el contexto de la emergencia energética prorrogada, se establecen nuevas pautas para la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural. Esta medida apunta a optimizar la infraestructura existente para garantizar el abastecimiento invernal, priorizando la eficiencia en los nodos de transporte ante la volatilidad de los costos de importación y la producción local. 3. Política Social: Extensión del Acompañamiento El Ministerio de Capital Humano, mediante la Resolución 90/2026, tomó una decisión de peso para la contención social. Se extiende la vigencia del Programa de Acompañamiento Social hasta el año 2028. El Gobierno busca dar previsibilidad a los sectores vulnerables por 48 meses más, pero ajustando las condiciones para mejorar la "focalización", lo que implica auditorías más estrictas para evitar intermediaciones. VER +

Live Blog Post Martes determinante: Reunión clave entre empresas de colectivos y el Gobierno Representantes de empresas de colectivos y el Gobierno nacional se volverán a ver las caras este martes para intentar normalizar el sistema de transporte en el AMBA y todo el país, donde se registran reducción de frecuencias y un deterioro marcado del servicio. Encabezada por la Secretaría de Transporte, la mesa de trabajo apunta a “mejorar la eficiencia y sustentabilidad”. El encuentro, que será clave para el futuro inmediato de los millones de pasajeros que usan el sistema de transporte público a diario, tiene como trasfondo un fuerte reclamo de las compañías que prestan el servicio de colectivos por la inviabilidad del negocio. Una tormenta perfecta de falta de subsidios, caída en las ventas de pasajes y un aumento marcado del combustible dejaron a muchas al borde del precipicio. VER NOTA VER +

Live Blog Post Impacto de la guerra: La producción de petróleo cayó en marzo y prevén que abril podría ser peor La producción petrolera se desplomó en 10,1 millones de barriles diarios en marzo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, cifra que marcó la mayor caída de la historia, informó este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En medio del recrudecimiento de las tensiones, y del bloqueo total del Estrecho de Ormuz, la entidad alertó que las pérdidas serán mayores en abril. El reporte mensual de la AIE indicó que las mermas que responden al conflicto armado que estalló el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán acumularon más de 360 millones de barriles en este último mes, pero advirtió que el número crecerá a 440 millones de barriles en abril. VER +

Live Blog Post Muerte de Maradona: Comienza el segundo juicio A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, este martes comenzará en San Isidro el segundo juicio oral para determinar si existieron responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía durante su internación domiciliaria en Tigre. El debate se iniciará a las 10 con un nuevo tribunal, luego de que el primer proceso fuera anulado en medio del escándalo generado por el documental secreto vinculado a la jueza Julieta Makintach. En el banquillo estarán siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. Para la fiscalía, Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario durante sus últimos días, mientras que las defensas sostienen que el cuadro clínico era complejo y que no existió delito. El nuevo juicio estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro: Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. La acusación volverá a estar representada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Entre los principales imputados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera del exfutbolista, y la psiquiatra Agustina Cosachov, responsable del tratamiento durante la última etapa de su vida. VER +

Live Blog Post El Presidente cae en las encuestas Javier Milei atraviesa el que tal vez sea su peor momento frente a la opinión pública. Distintas encuestas de imagen muestran que el Presidente se encuentra en pisos históricos de aceptación, con picos de rechazo y con su caudal electoral en retroceso. Paradójicamente, esta situación comenzó a profundizarse no mucho después de que el oficialismo ganara con contundencia las elecciones legislativas a nivel nacional, en octubre del año pasado. VER NOTA VER +

Live Blog Post El humor social no perdona a Javier Milei Panorama digital argentino: la vitalidad de Javier Milei en X se desplomó 87% y el Presidente ya no domina la conversación en su antigua fortaleza digital. Javier Milei pasó de 3,1 millones de acciones en X en diciembre de 2023 a apenas 400.000 en marzo de 2026. La caída del mencionado 87% en 27 meses de Javier Milei marca el fin de X como territorio presidencial por excelencia, según el nuevo informe del Panorama Digital Argentino, de QMonitor. VER NOTA VER +

Live Blog Post Fracaso de la economía libertaria El menor empleo es un tema central en la economía de Javier Milei. Hay diferentes evaluaciones. A Urgente24 le parece que suponer que hoy día la economía argentina es más eficiente que en diciembre 2023 y por eso hay menor empleo, resulta ridículo. Por ese motivo parece más sólida la interpretación de Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics que la que ofrece Idesa, cuyo economista jefe es Jorge Colina. VER NOTA VER +

Live Blog Post La odisea de llegar a fin de mes por la inflación A la pregunta "¿Cuál es la cuestión que más lo afecta en su vida cotidiana?" 1 de cada 5 de los consultados por ARESCO respondió que la inflación vuelve a ser relevante cuando hasta hace pocos meses, el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias. Como en 2025 la inflación fue más baja que en el presente año, la comparación con 2026 es desfavorable para la Casa Rosada cuyo principal activo es y será la baja en los precios. VER NOTA VER +

Live Blog Post Todos miran el INDEC La inflación vuelve a ocupar el centro de la escena económica argentina y tensiona, cada vez más, el margen político del Gobierno. Lejos de consolidar una trayectoria descendente firme, los precios muestran aumentos consecutivos que dejan a las promesas del gobierno lejos de la realidad. A las 16, el INDEC publicará el IPC de marzo. La dinámica inflacionaria no logra quebrarse pese al esquema de ajuste fiscal implementado desde 2024. La desaceleración observada en algunos meses no alcanzó para consolidar un proceso de desinflación sostenido, y los registros recientes vuelven a ubicarse en niveles que generan preocupación tanto en el mercado como en el frente político. VER NOTA VER +

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