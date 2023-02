Horacio, Mauricio Macri y la proscripción de... ¡Infantino!

El miércoles 08/02, Mauricio Macri cumplió 64 años, e insiste en que la pelota es suya, el referí también y tiene que jugar el 2do. tiempo, aunque Juan Román Riquelme no quiera. En su enojo le hace bullying a Horacio Rodríguez Larreta. Dicen que una vez ya le anticipó que no sería su heredero. Pero también dicen que él cometió cada desplante a María Eugenia Vidal... y, sin embargo, ella sigue siendo la diligente asistente que sirve el café, ¿por qué Horacio no puede vestirse de mozo?