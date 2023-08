"¿Hay elecciones?": Muertos, misterio y "tufillo a Servicios"

El clima es raro pero hay algo que es seguro: no hay clima electoral en la sociedad. Entre los que no saben a quién votar, los que no saben qué se vota el domingo 13 de agosto y los que no van a ir porque no les interesa participar de la repartija de carguitos públicos, el desinterés es histórico. Dicen que es peor que en el período 2001-2003.