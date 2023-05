Cristina Kirchner caliente: "Si hay PASO, me presento yo"

"Cristina nunca anuncia sus movimientos con anterioridad y mucho menos a través de los medios. Lo que está haciendo es marcarle la cancha a Alberto para la cumbre que se negocia", agregaron fuentes confiables del Frente de Todos.

Tal como informó Urgente24, tanto desde el campamento del Presidente como el de la vice confirman intercambios para concretar un encuentro en el que se definiría el trazo grueso de la estrategia electoral del oficialismo.

Lo cierto es que CFK dejó en claro en cada reaparición pública que no será de la partida esta vez. En el acto en La Plata del 27 de abril pasado, mientras la militancia le exigía al coro de "Cristina presidenta" que sea candidata, ella los desactivó con una frase:

No, no, no. ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Ay, Dios... No se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces No, no, no. ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Ay, Dios... No se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces

