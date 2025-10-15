La cruda verdad: Los Reyes Magos no existen (Javier Milei en la Casa Blanca)

Jorge Asis, citando al filósofo contemporáneo José María Vernet: "Perder no es grave, el problema es la cara de boludo que te queda". Javier Milei ingresó a la Casa Blanca buscando dinero 'cash' (una asistencia extraordinaria) o bien un descubierto contra el cual girar (swap) o al menos una promesa con números. Su 'multiple choice' no tenía la opción 'Ninguno'. El acuerdo comercial bilateral, muy necesario por cierto, y no sólo para Aluar y Techint sino también para los laboratorios medicinales criollos, no generaba expectativas colectivas sino sectoriales. El universo de personajes hábiles para el escolaso pero con indigestión intelectual conocido como 'el Mercado', representado por Luis Caputo (todos escapados de 'La Rebelión de las Masas', de José Ortega y Gasset), estaban listos para descorchar el regalo de los Reyes Magos. Por lo tanto la triste pérdida de la inocencia de Javier Milei y Karina Milei deberá ser compartida con los otros imitadores de Gordon Gekko.
De Pergamino a Palermo: Experimentos que hacen repensar
Al menos cinco estudiantes de un colegio de Palermo sufrieron quemaduras durante un experimento que realizaban en el marco de una clase conjunta de química organizada por estudiantes de cuarto y quinto año de la institución. La muestra terminó en una explosión inesperada.
Los hechos recuerdan el grave incidente ocurrido la semana pasada en Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán término dejó un saldo de 10 chicos heridos.
Uno de los alumnos del Colegio Guadalupe brindó declaraciones a los medios y aseguró que "el profesor se escondió". "Los chicos estaban manipulando alcohol y fuego", sumó.
