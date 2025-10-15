La cruda verdad: Los Reyes Magos no existen (Javier Milei en la Casa Blanca)

Live Blog Post

El Banco Central de la República Argentina es el único que pensó en vender su oro

5 conceptos del Financial Times:

##"El oro ha subido más del 50 % este año, alcanzando un récord de US$ 4.000 por onza troy, lo que lo encamina a su mejor año desde 1979. Las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China esta semana han impulsado aún más el repunte."

##"“Ahora todo el mundo se pregunta: '¿Cuándo llegará la caída?'”, dice Greg Frith, quien gestiona el comercio de lingotes físicos para Gunvor, la empresa suiza de materias primas. “Pero cada vez que el precio baja, se producen oleadas de compras institucionales”.

##"El gran motor que ha impulsado el repunte desde 2022 han sido las compras récord por parte de los bancos centrales, principalmente en los países en desarrollo, que quieren diversificar sus activos de reserva más allá del dólar estadounidense. Además, una reciente ola de compras institucionales y minoristas ha sorprendido al mercado: se invirtieron un récord de US$ 26 000 millones en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro durante el 3er. trimestre. (...) Ante el aumento de los flujos, Société Générale ha declarado que alcanzar los US$ 5.000 por onza troy es «cada vez más inevitable»."

##"Incluso los inversores más veteranos se han visto sorprendidos por la popularidad del oro. «Parece demasiado bueno para ser verdad», afirma Trevor Greetham, director de multiactivos de Royal London Asset Management. Pero el gestor de fondos, que ha mantenido una posición en oro durante casi una década, añadió más la semana pasada. «La gente ve el oro como una cobertura geopolítica, una cobertura fiscal y una cobertura contra Trump», afirma Greetham. “El mayor riesgo para el oro es que el sentido común se imponga en Estados Unidos”, añade, medio en broma."

##"Algunos llaman a esta ola de compra de oro “operación de devaluación”, donde los inversores lo compran como cobertura a largo plazo para evitar que las principales economías permitan que la inflación se dispare más y en el proceso erosionen el valor de los bonos gubernamentales. En primer plano se encuentra USA, donde Trump está ejerciendo un alto grado de presión sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés explícitamente para ayudar a reducir los costos del servicio de la deuda del país. (...) Si los niveles de deuda proyectados de USA disminuyeran, esto podría frenar el avance del oro, argumenta Tait, del Consejo Mundial Global."