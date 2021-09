Votó Javier Milei: "No soy politico, soy un outsider"

“No soy político, soy un outsider, entiendo las reglas del juego y me meto para entrar al sistema y barrer con el statu quo. Pero entraré hasta dónde la gente decida. Ojalá sea la sorpresa de la elección, pero soy bilardista, el gol no es cuando entra, sino cuando el contrario saca del medio”.

Al ser consultado sobre si su propuesta política era peligrosa, dijo: “Es muy peligrosa para los políticos ladrones que nos están arruinando la vida, somos el país del fifty-fifty: 50% de inflación y 50% de pobres. Si no cambiamos, en 50 años vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo”.

"Tenemos un montón de propuestas y un programa de gobierno plasmado en las distintas entrevistas y en las redes de nuestro espacio. Lo que hayan hecho los otros no es un tema que me corresponde evaluar. Si la gente decide abrazar las propuestas, bien; y si no, sigan con tanto socialismo que nos empobrece”.

El precandidato cerró destacando que su partido logró instalar en el centro de debate “las ideas de libertad”. “Buscamos terminar con la falsa grieta entre el oficialismo y la pseudo oposición y que haya una verdadera alternativa para volver a ser un país digno, donde valga la pena vivir”, afirmó.