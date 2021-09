Voto Milei Vs. Voto López Murphy: La disputa es generacional

En el caso de López Murphy, es claro que su votante liberal no pertenece a la misma franja etaria que la de Javier Milei. El exministro de Economía de la Alianza ya fue candidato presidencial y mantiene su identidad radical y conservadora, pero que no se emparenta con el estilo de los nuevos liberales. Cuando hizo su paso raudo por el gobierno de Fernando de la Rúa y fue candidato a Presidente en 2003, muchos de los seguidores de Milei eran muy jóvenes para recordarlo, o eran niños o no habían nacido.