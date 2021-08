Quién es la Ofelia Fernández de los libertarios

A su vez, comentó que empezó a militar en el partido libertario después de las elecciones de 2019. "Había mucha presión social entre a quién se votaba, si a Mauricio Macri o a Alberto Fernández. A pesar de que tenía 16 años, y no era obligatorio, me di cuenta de que ninguna de las dos opciones me convencía. Estuve muy a full investigando sobre liberalismo, y descubrí a José Luis Espert y lo voté porque fue lo que más me convenció".

Las declaraciones de Delfina Ezeiza es una clara muestra de lo que venimos informando desde Urgente24 sobre el pensamiento de los jóvenes frente a la política. Y es que, debido a este trágico año y medio pandémico sumado a la profunda crisis económica que sacude al país hace décadas y el pésimo recuerdo que dejó la gestión de Mauricio Macri, la juventud comenzó a tender su intención de voto hacia la anti política, expresión de la sociedad agotada de las absurdas discusiones políticas que provoca la grieta.

Como bien anunciamos anteriormente, la precandidatura de Delfina Ezeiza no cayó del todo bien en los usuarios de las redes sociales alegando que es muy joven y "sin experiencia laboral" para asumir semejante cargo:

https://twitter.com/themaledorian/status/1425832847177224199 Que raro que no la estén bastardeando por ser joven y mujer y aspirar a tener un sueldo estatal como le pasó a Ofelia Fernández. Capaz el problema era simplemente el antiperonismo. https://t.co/fydjdrqh2s — ruby tuesday. (@themaledorian) August 12, 2021

https://twitter.com/marianodelrey_/status/1425841602740854784 Kjjjjj criticaban a Ofelia Fernández y ahora los liberales llevan de candidata a una piba de 18 años que ni terminó el secundario. Más cínico no se consigue. — Mariano (@marianodelrey_) August 12, 2021

https://twitter.com/L34NR/status/1425848921994170368 Ofelia Fernández vs Delfina Ezeiza



La batalla de las personas más inteligentes del mundo , que antes de los 18 años se dieron cuenta que podes ser rico sin laburar siendo político pic.twitter.com/zZyyizs1k3 — Mr. X (@L34NR) August 12, 2021