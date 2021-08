Preocupado por los libertarios, Alberto F. no pudo ser Milei

Soy el tipo más democrático y liberal que creo que existe en términos de derechos personales, derechos humanos, derechos individuales. Pero acá no había salida, no había salida. Yo espero que entiendan. Sinceramente espero que lo entiendan porque estoy seguro que cuando crezcan y maduren la idea, lo van a entender. Más allá del enojo que tengan hoy Soy el tipo más democrático y liberal que creo que existe en términos de derechos personales, derechos humanos, derechos individuales. Pero acá no había salida, no había salida. Yo espero que entiendan. Sinceramente espero que lo entiendan porque estoy seguro que cuando crezcan y maduren la idea, lo van a entender. Más allá del enojo que tengan hoy

El esfuerzo de Alberto Fernández por conquistar el voto joven se debe a que Milei -y especialmente su propia figura- se volvió convocante para el electorado joven, es decir, el de los menores de 25 años. Como explicó el politólogo Julio Burdman, esa franja "que se incorporó al padrón en los últimos 10 años", hoy no se ve tentada por la propuesta del kirchnerismo, como pudo ocurrir una década atrás, sino que -por su mayor apatía hacia la política- "resulta más permeables a discursos antipolítica, como el de los libertarios".

El resultado de la entrevista parece que no fue el esperado ya que algunos jóvenes decidieron utilizar sus redes sociales para opinar sobre la nota a Alberto Fernández en Caja Negra y la frase "soy el tipo más liberal que existe":

https://twitter.com/luupstein/status/1425585114583535620 Alberto en Caja Negra ya dijo 2 veces que se considera medio liberal.

La mamá de Mati cuando entre a llevarle la chocolatada: pic.twitter.com/UXToe9iAZF — Lucas Upstein (@luupstein) August 11, 2021

https://twitter.com/therealbuni/status/1425611656395202560 Alberto fernandez ayer : a los liberales hay que picarles el voleto



Alberto fernandez hoy: "chicos soy el más liberal que existe" pic.twitter.com/YTnnohouZn — ElBuni (@therealbuni) August 12, 2021