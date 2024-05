Universidades: UCR expone a LLA/PRO y cruje el acuerdo de no tocar la Ley Bases

Por eso, desde el radicalismo expresaron enfáticamente que "exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas".

Universidades, Ley Bases y votos

La UCR promovió la sesión en Diputados para despegarse también de las acusaciones de negociar votos a la Ley Bases a cambio de fondos para la UBA, cuyo vicerrector es el diputado radical Emiliano Yacobitti.

La cuestión es si la sesión especial en la Cámara baja puede romper la alianza que armaron desde el oficialismo en diputados, donde debe volver la Ley Bases tras las modificaciones que le hará el Senado. El acuerdo era que se descarten las modificaciones que realicen los senadores.

Luego, LLA+Pro y aliados deben bajar al recinto para bloquear los dos tercios que necesita la oposición para aprobar los proyectos sobre financiamiento educativo.

El Plan B de la oposición, ante este bloqueo, además de exponer al oficialismo será emplazar a las comisiones de Educación (presidida por el ‘aliado’ del Gobierno Alejandro Finocchiaro) y la de Presupuesto (que maneja el flamante libertario José Luis Espert) para que pongan en agenda las iniciativas sobre financiamiento universitario.

Por último, en UP (peronismo-kirchnerismo) hay desconfianza con los radicales que no olvidan el acuerdo que hicieron por la creación de la Universidad de Río Cuarto. Se descuenta que facilitarán el quorum por tratase de un tema que vienen militando hace tiempo e incluso Cristina Kirchner alzó la voz, pero hay versiones que indicaban que podrían pedirle a la UCR que no rechace los cambios a la ley bases que haga el Senado.

