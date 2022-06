Los dirigentes recordaron que el partido que hoy acoge a Sobisch ya forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Neuquén y que "en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicha fuerza política integra formalmente ese espacio desde hace muchos años".

Los firmantes se definieron "bajo la conducción de Jorge Sobisch" y aseguraron tener "el convencimiento de que debemos aunar nuestros esfuerzos, ideas y valores republicanos en pos de la construcción de un programa de gobierno que garantice el desarrollo integral y federal de la provincia".

Sobisch busca posicionarse para buscar un nuevo mandato. El referente de JXC en la provincia era el radical y exintendente de la ciudad capital, Rodolfo 'Pechi' Quiroga, quien falleció en 2019, meses después de disputar la gobernación en las elecciones que perdió frente al actual mandatario, Omar Gutiérrez.

Sosbich ya había intentado armar una alianza con JxC para las últimas elecciones legislativas, pero el proyecto no prosperó. En aquellos comicios, el conglomerado opositor se fracturó, ya que la Coalición Cívica de Elisa Carrió fue por afuera en apoyo del periodista Carlos Eguía.

Además del apoyo del PRO y de Pichetto, el acercamiento de Sobisch cuenta con el guiño de un sector de la UCR. El diputado nacional Pablo Cervi, uno de los posibles precandidatos del espacio para la gobernación en 2023, dejó espacio a la incorporación de la Democracia Cristiana al sostener que "es cercana a los ideales y a los valores de Juntos por el Cambio". También afirmó que "mucho respeto por Pichetto, un gran referente y un garante de gobernabilidad de los últimos gobiernos".

No obstante, no se trata de una visión uniforme dentro del radicalismo. Los sectores que se enfrentaron en marzo en la interna partidaria coincidieron en rechazar la incorporación de Sobisch. Juan Peláez, ganador de la contienda, dijo en la previa a la elección que no consideraba “posible, viable ni conveniente una alianza con la Democracia Cristiana”.

Por su parte, su adversaria Yenny Fonfach aseguró que “Sobisch representa el pasado" y que la UCR como integrante Juntos por el Cambio "no pretende construir desde ese lugar”.

