Cabe recordar que en el marco de esta causa había sido citado a declarar como testigo Matías Kulfas, luego de que pusiera un manto de sospechas sobre la licitación de los caños de la obra, que quedó en manos del grupo Techint.

Pero ante la Justicia, tal como informó Urgente24, Kulfas reculó y negó en varias ocasiones tener "conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta".

Respecto al off the record que circuló -y que devino en su despido-, el ex ministro sostuvo que "no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta".

Ante la consulta del juez Rafecas sobre el contenido del off the record que circuló -el cual decía que "ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”, y agregaba que “los que usan mal la lapicera son los funcionarios de Cristina"-, Matías Kulfas redujo el enfrentamiento a "errores" atribuidos "al apuro por emitir una respuesta".

