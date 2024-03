Tras el capricho de Karina Milei, presentaron un proyecto en el Congreso

En ese sentido, la diputada nacional del PRO ya había expresado su molestia por la decisión de Karina Milei, y ni bien se conoció la noticia del Salón de los Próceres, Lospennato disparó:

"No me gusta para nada la decisión de renombrar el Salón de las Mujeres, como seguramente si me hubiera gustado remplazar el nombre del CCK (Centro Cultural Néstor Kirchner). Así como alguien decidió nombrar un salón o un edificio público, otro decide cambiarle el nombre. Creo que está mal, nos debemos una regla democrática para denominar los espacios públicos", dijo en su cuenta de X.

Qué dice el proyecto del PRO

En concreto, el proyecto de la diputada del PRO (que consta de 13 artículos) propone un proceso mediante una votación no obligatoria, anónima y vinculante en el portal web oficial Argentina.gob.ar.

En ese sentido, el organismo que quiera designar el nombre de un espacio público, deberá realizar una convocatoria identificando de manera clara el lugar al que quieren bautizar o rebautizar, proponiendo en una primera instancia diez nombres para la elección.

A su vez, establece que esta convocatoria pública debe ser anunciada en un plazo previo a 90 días de la votación, al igual que las bases y condiciones para la elección.

De todos modos, el punto más sobresaliente describe que el nombre “no podrá ser el de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los últimos veinte años de la sanción de la ley, y tampoco la utilización de denominaciones que conlleven connotaciones político-partidarias”.