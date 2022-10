Tras acto con Bullrich, Ritondo bancó a otra figura del PRO para la Presidencia

Citó el caso de 2019, cuando en octubre de 2018 ni siquiera existía la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. También mencionó que en ese mes pero de 2014, todas la encuestas daban como ganador de la elección presidencial a Sergio Massa, cuando el que se impuso fue Mauricio Macri. Más atrás, citó el caso de octubre de 1982, cuando se vaticinaba la victoria del peronismo. O incluso que Antonio Cafiero iba a vencer a Carlos Menem en la interna del PJ en 1988, lo que tampoco ocurrió.

"Si uno repasa la historia del 83 a esta parte, un año antes de las elecciones cualquier realidad es totalmente diferente a lo que está pasando", dijo.

image.png En septiembre, la posibilidad de un acuerdo entre Ritondo y Bullrich sacudió el tablero del PRO.

"Todos estamos ansiosos en determinaciones y candidaturas, pero falta muchísimo", dijo y agregó: "No obstante, se vislumbran quiénes pueden ser, eso no quiere decir que de todos los que se vislumbran alguno sea; y tal vez sea alguno que todavía no vemos".

En el caso de Mauricio Macri, Ritondo dijo que no percibe que el exPresidente vaya a ser candidato.

"Lo veo en contacto con la gente, no habla de ninguna candidatura", dijo. "Lo veo en una actitud de tener una relación con la gente, con los empresarios, con los vecinos, con los comerciantes, no lo veo en una actitud de candidato", insistió remató: "No me ha expresado a mi que quiera ser candidato".

