Terror en la Rosada: Vuelve Javier Milei y no hay dictámen

En cuanto a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, recibe las inquietudes, quejas y consejos de los de Pichetto, mientras elucubra cómo lograr una sesión legislativa para el sábado 20/01 si llega el jueves 18/01 y no hay dictámen de comisiones.

Febrero

Es evidente que la intransigencia que Santiago Caputo alentó en Javier Milei sólo proviene del profundo desconocimiento. Para ir al recinto, el oficialismo necesita un dictámen de mayoría porque el Reglamento dice que el proyecto que se abordará primero es el que más firmas tenga. Hoy día, si La Libertad Avanza no suma con el PRO, la UCR y los de Pichetto, el dictámen de mayoría es el de Unión por la Patria, que consiste en un rechazo 'in limine' del proyecto.

Luego, la mayoría que se construye debe mantenerse no sólo en el tratamiento en general sino en el más importante aún cuando sea más aburrido, tratamiento en particular. Si el oficialismo queda en desventaja durante el tratamiento en particular (artículo por artículo) puede sufrir un aquelarre legislativo. No hay posibilidad alguna de construir un dictámen de mayoría si el Ejecutivo Nacional no cede en casi la mitad de su proyecto.

La Libertad Avanza contaría con el apoyo del PRO.

Pero los 34 diputados de la Unión Cívica Radical, los 23 de Hacemos Coalición Federal y los 2 de Por Santa Cruz., amenazan con trabajar su propio dictámen.

La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados suman 80 legisladores, pero Juntos por la Patria tiene una base de 102..

Tal como ya lo ha destacado Urgente24, para Milei lo que no se puede tocar es el capítulo Fiscal, para así forzar el déficit fiscal 0%, en especial movilidad jubilatoria y derechos de exportación. Sin embargo,para sus interlocutores ese capítulo requiere modificaciones.

Si la búsqueda de un dictámen de comisiones queda para la semana próxima, debe recordarse que el miércoles 24/01 ocurrirá un paro nacional con movilización convocado por la CGT y las 2 CTA, contra la Ley Ómnibus y el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).

Pero si el oficialismo acepta la propuesta de Pichetto de correr el calendario 1 semana, significa que Javier Milei debe ampliar a febrero el período extraordinario de sesiones, algo a lo que se oponía el oficialismo. Obvio que la necesidad tiene rostro de hereje (siempre).

Gobernadores

Si bien Javier Milei creía que tendría a los gobernadores comiendo de su mano, con el correr de los días estos han reaccionado, organizado bloques de intereses comunes, y hay varios temas que ellos no dejarán pasar, vinculados a sus economías regionales.

Desde las modificaciones a la Ley de Pesca a los cambios a la Ley de Hidrocarburos, por ejemplo.

El dato es importante porque, en reuniones separadas, será un jueves 18/01 de visita de todos los gobernadores al Congreso, tanto los de Unión por la Patria como los de Juntos por el Cambio, y ninguno adhiere a la aprobación sin modificaciones del texto de Javier Milei.

Hay un peligro cierto de derrumbe de la estrategia legislativa de Javier Milei, lo que obliga a imaginar escenarios alternativos. Pero no será en esta nota.

