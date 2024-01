Ley Ómnibus: Qué artículos frenan su aprobación

Es difícil negociar con quien no está predispuesto al diálogo, y eso es lo que ocurre con el Gobierno y la oposición, ya que los mileistas no ceden un paso por órdenes del propio mandatario nacional, que habría pedido celeridad para tratar el tema y no dar el brazo a torcer y mantenerse firmes respecto al ambicioso proyecto que envió al Congreso Nacional.